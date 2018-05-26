Honor 10 İnceleme
Merakla beklenen Honor 10 geldi! Honor 10'u tüm detaylarıyla A'dan Z'ye inceledik, test ettik. İşte raporumuz!
Huawei, son dönemde akıllı telefon pazarındaki faaliyetlerinde büyük hareketlilik içinde. Önemli markalarından Honor ile her zaman rakiplerinden daha düşük fiyatlarıyla dikkat çeken amiral gemilerine imza atan Huawei, kendi çatısı altında P20 modellerini tanıtmış, P20 Pro, P20 ve P20 Lite ile kullanıcıların karşısına çıkmıştı. Ardından da Honor lansmanını düzenleyen Çinli şirket, bu defa da P20'nin kırpılmış bir modelini Honor'un amiral seviyesine yerleştirdi. O telefon da elimizdeki Honor 10 kuşkusuz.
Honor 10'un Huawei P20 ile olan ilişkisini özetleyecek olursak, bir küçük kardeşten ziyade, kuzeni olduğunu söylemek zor olmayacak. P20'ye benzer gözüken Honor 10, özellik bakımından onun kırpılmış hali. Ha, çentik ise yerli yerinde duruyor. Geçtiğimiz yıldan bu yana akıllı telefon dünyasını bir hayli meşgul eden bu çentik hadisesi, Honor 10'a da yerleşmiş durumda ve ekran 19:9 en – boy oranının sahibi. Tüm bunlardan zaten telefonun tasarım ve ekran kısmında bahsedeceğiz.
Ancak oraya geçmeden önce merak edilen konuya değinmek gerek: Honor 10'un akıbetini kuşkusuz fiyatı belirleyecek. P20'nin özelliklerini kırparak daha uygun fiyat etiketiyle tüketiciye sunan Huawei, Honor 10'un 64 GB'lık modeli için 400 Euro, 128 GB'lık elimizdeki modeli için ise 450 Euro fiyat belirlemişti. Ancak şu an için halen cihazın Türkiye fiyatı netlik kazanmış değil. Muhtemelen Huawei Türkiye yetkilileri, yükselen kur karşısında ne yapacaklarını düşünüyorlardır şu sıralar. Şu sıralar hepimizin yaptığı gibi...
Şimdi bunu bir kenara bırakalım ve Huawei, Honor 10 ile nasıl bir modele imza atmış, ona bakalım.
Honor 10 tasarımı nasıl? Çentik ve daha fazlası...
Huawei, tasarım anlamında Honor 9'dan epey bir yol katetmiş durumda. Öte yandan telefonun tasarımı Huawei P20'ye de bir hayli benziyor. P20'deki aynı gradyan efektini sunan Honor 10, arka yüzeyinde size ışık oyunları oynuyor. Baktığınız açıya göre farklı bir ton ve görünüm kazanan telefon, öte yandan oldukça da ciddi görünüyor diyebiliriz. Bu anlamda, tabiri caizse "telefonu masaya koymaktan" hoşlananların beğeneceği bir model olacaktır diyebiliriz.
Elimizdeki gibi Phantom Blue ve Phantom Green gibi egzotik renklere de sahip olan Honor 10, klasik siyah ve gri renklerle de tercih edilebiliyor. Yine arka yüzeyden bahsedecek olursak, telefonda bu ışık efekti için 15 katman cam kullanılmış. Bu da Honor 10'un Honor 9'dan iki kat daha uzun sürede üretilmesine sebep olmuş.
Honor 10'un ön ve arkası cam olsa da kenarları boyunca metal çerçeve elbette var. Alt kenara baktığımızda burada 3.5 mm'lik kulaklık girişini görmek iç rahatlatıcı. Evet, kendi kulaklığınızı bu telefon ile kullanabiliyorsunuz; zaten kutu içeriğinden ne yazık ki bir kulaklık çıkmıyor.
Alt kenarda yine USB-C portunu görüyoruz; onun yanında da hoparlör mazgalı yer alıyor. Bu noktada Honor 10'un tek hoparlöre sahip olduğunu söyleyelim.
Yine telefonun sağ kenarında güç ve ses butonları bulunuyor. Sol kenarda ise SIM kart çekmecesini görüyoruz. Honor 10, çift SIM kart destekli bir model, ancak microSD kart desteği yok. Yani, Honor 10 alacaksanız, fiziksel olarak hafızayı arttıramayacaksınız.
Honor 10'da olmayan bir diğer özellik, su koruması. Evet, telefonda herhangi bir su sıçraması koruması dahi bulunmuyor. Bu nedenle kirlendiğinde onu yıkamak bir yana, üzerine bir şey dökmemeye özen gösterseniz iyi edersiniz. Bu özelliğin olmamasını fiyatına veriyoruz, ancak bu özelliğin P20'de de bulunmaması o model için büyük dezavantaj; bunu da yeri gelmişken söyleyelim.
Honor 10'un, Honor 9'a kıyasla ciddi değişikliklerinden biri elbette ekranın yerleşim alanı, üst kısma çentiğin ilave edilmesi ve alt kenardaki parmak izi sensörünün yenilenen tasarımı oluyor. Özellikle parmak izi sensörü, son dönemin çok konuşulan, geldi gelecek denen ekrana entegre sensörlere benziyor. Şu an için sadece VIVO X20 Plus konsept modelinde yer alan bu ekran altı sensörleri, muhtemelen hemen hemen tüm modellerin bir sonraki amiral gemilerinde karşımıza çıkacak.
Honor 10'daki parmak izi sensörü, bugüne kadar gördüğümüz en hızlı sensör değil, o açık. Parmağınızı tanımlarken de uzun sürebiliyor, sonrasında kilidi açmak istediğinizde de birkaç saniyenizi alabiliyor. İsteyenler için ayrıca bir yüz tanıma güvenliği de var ve bu tanıma oldukça hızlı çalışıyor. Hatta S9 Plus ile kıyasladığımızda, Honor 10'un kilidi daha hızlı açtığını gördük.
Gelelim çentik hadisesine. Açıkçası bu olay, Honor 10'da ve pek çok akıllı telefon modelinde çok büyütülecek bir şey değil. Zira çentik alanı iPhone X'dan çok daha dar ve dilerseniz bu alanı ekran ayarlarından hemen kapatabiliyor, yani çentiğin sağını / solunu karartabiliyorsunuz. Peki, Honor 10'un ekranı nasıl? Şimdi biraz da ekrandan bahsedelim.
Honor 10 ekranı nasıl?
Honor 10, her ne kadar kasa olarak selefi ile benzer boyut ve ağırlıkta olsa da, ekran çerçevelerinin daraltılmasıyla beraber geniş görüntü sunan bir model oluyor. Telefonun ekranı 5.84 inç boyutunda ve 19:9 en-boy oranına sahip. Bununla beraber Honor 9'a yakın boyutlarda kasaya daha geniş bir ekran alanı yerleştirilmiş olmasıyla, ekran – gövde oranı da yüzde 79.9'a ulaşmış ki bu da ciddi bir değer. Yani işin özü, Honor 10'un ekranı bir hayli geniş; fakat telefon S9 Plus kadar uzun veya iPhone X kadar ağır değil. Bu da onun tek elle kullanımını kolaylaştıran bir etken.
Ekranın çözünürlüğü Full HD+, yani 1080'e 2280 piksel. Bu da ekranın daha önceki Honor cihazlarından daha uzun bir ekrana sahip olmasından kaynaklanıyor ve birkaç bonus piksel elde edeceğiniz anlamına geliyor.
Honor 10'un ekranı parlak, net ve canlı. Özellikle maksimum çözünürlükte gayet etkileyici duruyor. Dilerseniz, pil ömründen tasarruf etmek için akıllı çözünürlüğü aktifleştirebiliyor ve ekranın çözünürlüğünü HD+ ve Full HD+ arasında otomatik olarak değişmesini de sağlayabiliyorsunuz.
Ekrana ilişkin birkaç teknik detay daha verecek olursak, piksel yoğunluğunun Honor 9 ve Huawei P20'den daha yüksek olarak 433 ppi seviyesinde olduğunu ve panelin IPS LCD'den oluştuğunu söyleyebiliriz.
Honor 10 hangi işletim sistemini kullanıyor?
Honor 10, Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle geliyor. Ancak Huawei'nin özel launcher'ı olan Emotion 8.1 ile çalışıyor. Bu da kuşkusuz daha önce Honor veya Huawei kullanmamış olanların kısa bir alışma süresine ihtiyaç duyacağını gösteriyor. Fakat arayüz oldukça basit ve sade hazırlanmış. Kısa sürede rahatlıkla kullanabiliyorsunuz.
Örneğin Honor 10'da herhangi bir uygulama çekmecesi varsayılan olarak gelmiyor. Ancak dilerseniz uygulama çekmecesini ekran ayarlarından eklemeniz mümkün. Bunun gibi farklı özelleştirmeleri yine ayarlardan yapabiliyorsunuz.
EMUI arayüzü, 8.1 sürümü ile önceki sürümlere göre elbette daha iyi bir görünüm ve kullanım sağlıyor. Az önce de söylediğimiz gibi çok sayıda kişiselleştirme seçeneği sunan arayüz, öte yandan klavye seçimi konusunda da sizi illa Swiftkey kullanımına itmiyor. Dilerseniz farklı klavyeler indirebiliyor ve Swiftkey'i kapatabiliyorsunuz.
Honor 10 teknik kadro ve performans
Honor 10, teknik kadro bakımından Huawei P20 ile oldukça benzerlik gösteriyor diyebiliriz. Huawei'nin en yeni yonga setinin sahibi olan Honor 10, Hisilicon Kirin 970'ten güç alıyor. Bu işlemci, P20 ve incelediğimiz P20 Pro'da da yer alıyordu hatırlarsanız. 8 çekirdekli işlemcisiyle 2.4 GHz ve 1.8 GHz frekanslarında çalışan Cortex-A73 ve Cortex-A53 yongalarıyla Honor 10, fazlasıyla performanslı bir amiral oluyor.
64 GB ve 128 GB depolama alanı ve 4 GB ile 6 GB RAM seçeneklerine sahip olan Honor 10, elimizde 128 GB hafıza ve 4 GB RAM dizilimiyle bulunuyor. Grafik işlemci olarak yine Mali-G72 MP12'yi gördüğümüz telefon, LTE Cat12 ve 802.11ac Wi-Fi desteği ile Bluetooth 4.2 standardını benimsiyor. Ayrıca telefonda aptX HD özelliğinin bulunduğunu ve bununla Bluetooth kulaklıklardan iyi bir aktarım performansı alacağınızı söyleyelim.
Şimdi Honor 10'un performans notlarına değinelim. Honor 10'la elbette her zamanki klasik benchmark yazılımlarını çalıştırdık ve bunlardan Geekbench 4'te 1886 puan tek çekirdek, 6589 puan çoklu çekirdek skoru aldığını gördük. Bu puanla P20 Pro'nun 1903 ve 6771 skorunun hemen arkasına yerleşen Honor 10, böylece amiral sınıfında olduğunu gösteriyor.
Seçimi genişletirsek ise, Honor 10'un tabloda nerede durduğunu net şekilde görebiliriz. Buna göre tek çekirdek performansında tam olarak Pixel 2'nin arkasında olan Honor 10, çoklu çekirdekte de Note 8 ve S9 Plus'un ardından 3'üncü sırada. Her iki senaryoda da Samsung Galaxy S9 Plus'ın ezici skoru ise elbette dikkati çekiyordur.
AnTuTu testine geldiğimizde, burada da Honor 10'un 199359 puan topladığını ve bunun tablodaki yansımasına baktığımızda, P20 Pro ile beraber Galaxy S9 Plus'ın hemen arkasına yerleştiğini görüyoruz.
Rakamları bir kenara bırakırsak ise, gerçek dünya kullanımında çok rahat bir performans alacağınızı rahatlıkla söylemek mümkün. Honor 10 güçlü bir telefon ve gerek zorlu ve çoklu uygulamalarla gerek grafiksel olarak yoğun oyunlarla rahatlıkla başa çıkabilir. Oyun testi noktasında da biz telefonu Injustice 2'de koşturduk. Bunun sonucunda da iyi bir grafik aldık.
Performans adımına noktayı koymadan önce ise, telefonun zorlandığında ısındığına işaret etmek gerek. Yani stres altında ısı seviyesi hissedilecek ölçüde yükseliyor. Örneğin 10 dakikalık 4K video çekimi yaptığımızda, belirgin biçimde ısındığını görüyoruz. Fakat aynı senaryoda Galaxy S9 Plus'ı da değerlendirdiğimizde, onun da aynı şekilde ısındığını gördüğümüzü söyleyelim. Bu noktada elbette fiyat/fayda değerlendirmesi devreye giriyor ki, bunu da sonuç bölümünde ele alacağız.
Honor 10 ile aldığımız test sonuçlarını ve grafik tablolarını, hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Honor 10 pili ne kadar dayanıyor?
Şimdi gelelim Honor 10'un bataryasına ve pil ömrüne. Honor 10'da Honor 9'dan sonra batarya kapasitesinde aşama kaydedilmiş ve telefonda 3400 mAh kapasitesinde batarya kullanılmış. Honor 10'u iki hafta süreyle kullandık ve bunun sonucunda diyebiliriz ki, Honor 10, 1 gün süren ortalama pil ömrü sunuyor.
Geniş çaplı kullanımımızda, sabah şarjdan çıkarttığımızda akşam saat 10 civarında pilinin tükendiğini gördüğümüz Honor 10, her zaman yaptığımız 90 dakikalık Full HD video testimizde de yüzde 14'lük bir batarya dilimini harcadı. Bu skoru, 3500 mAh bataryalı Galaxy S9 Plus ile kıyasladığımızda, S9 Plus'ın aynı süre sonunda yüzde 13'lük bir kayıp yaşadığını ve dolayısı ile Honor 10'un bu testte olağan bir performans gösterdiğini söyleyebiliriz.
Bu adımı kapatmadan önce Honor 10'un hızlı şarj desteğine sahip olduğunu ve bununla beraber telefonun 1 saat 56 dakika içinde tam kapasite şarj olabildiğini de söyleyelim. Merak edenler için bir diğer bilgi, Honor 10'da kablosuz şarj desteği bulunmuyor.
Honor 10 kamera performansı
Önceki Huawei ve Honor akıllı telefonlarında olduğu gibi, Honor 10'da da çift arka kamera yer alıyor. Bokeh efektli fotoğraflara bizi P9 modelinden beri iyiden iyiye alıştıran Huawei, buna sonradan ilave ettiği yapay zeka ile beraber fotoğraf yeteneklerini bir hayli geliştirdi. Buna Honor 10'da da devam ediyor.
Honor 10'da bir sensör 24 MP monokrom, bir sensör de 16 MP RGB şeklinde çift kamera dizilimi yer alıyor. 16 MP sensör, f/1.8 diyafram açıklığına sahip ve faz algılamalı otofokus bulunduruyor. Ancak kamerada OIS yer almıyor.
Yine kameranın teknik detaylarında, video kaydında 30 kare 4K video desteği verildiğini, Full HD'de de 30 kare çekilebildiğini söyleyelim. Telefonun ön yüzünde de 24 MP ve f/2.0 diyaframlı tek kameranın yer aldığını, yine arka yüzde tek LED flaşın yerleştirildiğini de belirtelim.
Honor 10'la otomatik modda bir fotoğraf çektiğinizde, arka yüzdeki her iki sensör de kullanılıyor ve ortaya birleştirilmiş güzel bir kare çıkıyor. Açıkçası kameranın çekim kalitesi harika ve hemen hemen Huawei P20 modeliyle yarışıyor diyebiliriz. Çektiğiniz fotoğraflarda yapay zekayı kullanmak veya kullanmamak sizin elinizde. Yapay zekayı hemen üstten açabiliyor ve böylece çektiğiniz fotoğrafların geliştirilmesini sağlayabiliyorsunuz. Öte yandan yapay zeka ile 22 farklı sahneyi tanıyabilen kamera, böylece çekim şartlarını buna göre özelleştiriyor. Mesela yaptığımız AI (yapay zeka) açık ve kapalı yeşil alan çekiminde, aradaki farkı net şekilde görebiliyorsunuz. Açık olduğunda yeşiller daha yeşil ve ayrıntılı görünüyor.
Aynı senaryoyu hayvan çekiminde de kullandık ve ortaya yine benzer bir tablo çıktı. Bu defa ilk karede AI kapalı, sonrakinde ise açık şekilde çektiğimizde, renklerin ne kadar geliştirildiğini görmek yine mümkün.
Honor 10'da fotoğraflarınızı yalnızca yapay zeka ile geliştirmiyorsunuz elbette. Dilerseniz pro modu da yer alıyor. Portre modu da dahil, ağır çekim, hızlandırılmış çekim gibi yetenekler de telefonda mevcut. Selfielerde de iPhone X benzeri bir portre modu kullanan telefon, zayıf ışık koşulları dışında iyi fotoğraflar yakalamanızı sağlıyor.
Honor 10 ile yaptığımız fotoğraf çekimlerini, hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Sonuç
Evet, uzunca bir incelemenin ardından geldik sonuç bölümüne. Hemen net olarak söyleyelim: Eğer amiral gemisi telefon özelliklerine sahip olmak istiyorsanız, 2018'e damgasını vuran modellerin peşindeyseniz, ancak ne iPhone X ne de Galaxy S9 gibi modellere bir yığın para dökmek istemiyorsanız -ki bunun içine Huawei P20 Pro da giriyor- Honor 10 tam size göre bir telefon modeli olacak. Her ne kadar Türkiye fiyatı şu an için belli olmasa da, bunu Honor 10'un 450 Euro'luk yurt dışı fiyatına bakarak söylüyoruz. Her durumda bu saydığımız modellerden daha uygun fiyatlı olacağı aşikar; öte yandan diğer modellerin de artan kurla beraber yükselen fiyatları, Honor 10'u cazip hale getirecektir. Elbette aksi bir durum olursa, Honor 10'a verdiğimiz puanı kuşkusuz değiştireceğiz.
Puanlama
CHIP Online Notu: %87
Artılar
+ Güzel tasarım
+ Parmak izi sensörü yerleşimi
+ Etkileyici kamera
+ Geniş ekran ve iyi görüntü
+ Android Oreo ve EMUI 8.1
+ Üst seviye performans
+ Fiyat/performans
+ aptX HD desteği
+ Kutuda silikon kılıf var
Eksiler
- microSD kart desteği yok
- Suya dayanıklı değil
- Kutuda kulaklık yok
- Kamerada OIS yok
- Stres altında hissedilir derecede ısınıyor
- Parmak izi sensörü hızı değişken
Kimler Honor 10 almalı?
Üst seviye amiral gemisi akıllı telefonlardan birini istiyor, fakat bütçeniz onlara erişecek kadar yüksek değilse, Honor 10 iyi bir alternatif olacaktır.
Honor 10 alternatifi
Honor 10'a alternatif olarak Samsung Galaxy S8, Xiaomi Mi6 ve Huawei Mate 10 Pro ve OnePlus 6 da düşünülebilir.
Ercan Uğurlu
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın