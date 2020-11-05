Honor 10X Lite tanıtıldı: İşte Honor 10X Lite Özellikleri ve Fiyatı

Huawei'nin alt markası olan Honor, orta seviyenin yeni üyesi Honor 10X Lite'ı resmi olarak tanıttı. 9X Lite'ın devam modeli olarak karşımıza çıkan yeni telefon, bazı önemli yenilikler içerirken beklenen bazı yenilikleri de es geçmiş gibi görünüyor.
Öncelikle telefonun es geçilmiş olan yanlarından bahsedelim. Honor 10X Lite'ta Huawei'nin kendi işlemcisi olan Kirin 710A kullanılıyor. Bu işlemcinin, 9X Lite'taki Kirin 710'dan çok da farklı olduğunu söyleyemeyiz. Ayrıca 10X Lite'ta da, bir önceki modelde olduğu gibi 128GB dahili depolama ve 4GB RAM'e yer verilmiş.
Yenilikler ise dikkat çekici. Öncelikle, güç butonunun artık bir parmak izi sensörü olarak da çalıştığını söylemek gerek. Yani artık parmak izini tanıtmak için telefonun arka kısmına ulaşmaya gerek yok.
Daha da önemli olan yenilik ise, kuşkusuz batarya kapasitesi. Honor, 10X Lite'ta 5.000mAh'lık, oldukça büyük bir batarya kullanmış. Ayrıca bu batarya, Huawei'nin 22.5W SuperCharge hızlı şarj teknolojisini de destekliyor. Bataryayı şarj etmek içinse, artık bir USB-C girişi bulunuyor. Hatırlanacağı gibi, 9X Lite'ın bataryası 3.750mAh kapasiteye sahipti ve telefon micro-USB girişi ile geliyordu.
10X Lite'ın 6.67 inç büyüklüğündeki IPS LCD ekranında, Samsung'un telefonlarında görmeye alıştığımız ön kamera deliği bulunuyor. Başka bir deyişle, yeni telefonda 9X Lite'ta gördüğümüz çentik terk edilmiş durumda. Ekranın çözünürlüğü 1.080 x 2.400 piksel, piksel yoğunluğu ise 395ppi.
Arka kamera, 4 lense sahip. Bunlari 48 megapiksellik geniş açı lensi, 8 megapiksellik ultra geniş açı lensi, 2 megapiksellik makro lensi ve 2 megapiksellik derinlik lensi. Ön kamera ise, 8 megapiksellik çözünürlüğe sahip.
Huawei 10X Lite Fiyatı Ne Kadar?
3.5mm kulaklık girişine de sahip olan Honor 10X Lite, siyah, yeşil ve buzul renk seçenekleri ile raflara çıkacak. Satış fiyatının ise, 180 Euro olması planlanıyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın