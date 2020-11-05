Netflix, Koronavirüs Salgınına Rağmen Neden Hiç Çökmüyor? Belli Oldu!

Netflix'in geçtiğimiz yıl yaşadığı kesinti problemlerinin hiçbirini bu yıl yaşamadığına dikkat ettiniz mi? Abone sayısındaki artış ve pandemi nedeniyle kat kat daha fazla yapım seyrediliyor olmasına rağmen herhangi bir sorun çıkmaması, şans eseri değil. Netflix, perde arkasında ciddi arızalar olsa bile akışların devam etmesini sağlayan "önceliğe dayalı aşamalı yük atma teknolojisini" (priority-based progressive load shedding) ayrıntılı olarak açıkladı. Kulağa biraz karmaşık geliyor gibi olsa da, sistem, insanların fark etmeyeceği bazı sistemlerden ödün vermeye dayalı çalışıyor.
Hizmet artık, hiçbir zaman göremeyeceğiniz "kritik olmayan" öğeler, oynatmayı etkilemeyecek "düşük deneyim" öğeleri (duraklatma işaretlerini ve görüntüleme geçmişini düşünün) dahil olmak üzere oynatma için ne kadar ihtiyacınız olduğuna bağlı olarak çalışıyor ve önceliği trafiğe veriyor. Zuul adı verilen ağ geçidi hizmeti, bir arka uç hizmetinin ve hatta Zuul'un ne zaman sorun yaşadığını belirliyor ve en düşük öncelikli öğelerden başlayarak Netflix'in çalışmaya devam etmesini sağlamak için trafiği aşamalı olarak düşürüyor.
Bu sistem, ileride Netflix hiçbir zaman problem yaşamayacak anlamına gelmiyor elbette. Bilindiği gibi, firma ağ trafiğinin kilitlenmesini engellemek için sokağa çıkma yasakları başladığında bit hızlarını düşürmüştü. Ancak bu sistem sayesinde problemlerle daha az karşılaşılacağı ve bir problem çıktığında bile fazla uzun sürmeyeceği açık. Netflix böyle bir önlem almak zorundaydı, zira rekabet gün geçtikçe artıyor. Bir problem yaşandığında, müşterilerin başka, rakip bir servisi tercih etmesi, an meselesi.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın