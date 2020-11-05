Netflix, Koronavirüs Salgınına Rağmen Neden Hiç Çökmüyor? Belli Oldu!

Netflix servislerinde, Koronavirüs salgını ile artan ihtiyaca rağmen, çok uzun zamandır Dünya çapında bir problem yaşanmıyor. 2019'da yaşanan büyük problemden dersini almış gibi görünen firma, kesintileri engellemek için kullandığı yöntemi açıkladı.