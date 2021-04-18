HONOR Band 6 Çok Yakında Türkiye'de! İşte HONOR Band 6 Özellikleri!

Yenilikçi akıllı bileklik HONOR Band 6, bir önceki nesle göre yüzde 148 daha fazla ekran alanı ile gelirken günlük akışı kolaylaştıracak benzersiz sağlık ve egzersiz takip yetenekleriyle yeni bir akıllı saat deneyimi yaratmaya hazırlanıyor.