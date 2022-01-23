HONOR Band 6'da Artık 95 Egzersiz Modu Var

HONOR Band 6'nın yeni güncellemesiyle gelen 95 egzersiz modu ile yaz kış demeden spor yapmak artık daha keyifli.

HONOR Band 6'da Artık 95 Egzersiz Modu Var

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