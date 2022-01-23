HONOR Band 6'da Artık 95 Egzersiz Modu Var

Küresel akıllı cihaz üreticisi HONOR, bir akıllı bileklikten çok daha fazlası olan HONOR Band 6 için yeni bir güncelleme yayınlandı. Güncelleme ile hem ölçüm hem de egzersiz tarafına yeni özellikler geldi.
1.47 inç AMOLED ekranı ile neredeyse bir akıllı saat izlenimi bırakan HONOR Band 6'nın yeni güncellemesi ile akıllı bilekliğin halihazırda sahip olduğu 10 profesyonel egzersiz moduna göre özelleştirilmiş 85 yeni egzersiz modu daha ekleniyor. 95 egzersiz modu ile artık yaz ya da kış fark etmeksizin hemen hemen her spor dalında kullanabileceğiniz HONOR Band 6, en büyük spor arkadaşınız oluyor.
Yeni güncellemeyi yapmak için bilekliği telefonla eşleştirdikten sonra sağlık uygulamasından cihazlara girmeniz ve HONOR Band 6'yı seçtikten sonra en alt kısımdan "donanım yazılımını güncelleme" seçeneğini tıklamanız yeterli oluyor. Buradan yazılım güncellemesini kontrol ederek HONOR Band 6 için yayınlanan son güncellemeyi indirebilirsiniz.
1.47 inç büyüklüğüne, 2.5D kavisli cam ile gelen HONOR Band 6, yüzde 64'e kadar ekran/kasa oranı sunuluyor. 24 saatlik kalp atış hızı izleme, uyku izleme, kadınların aylıklarda döngü yönetimi, kandaki oksijen miktarının ölçümü (SpO2), Trurelax stres izleyici, egzersiz modları ve daha fazlasına sahip olan HONOR Band 6, gün içinde en yakın asistanız oluyor.
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