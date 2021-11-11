HONOR Her 28,5 Saniyede Bir Akıllı Telefon Üretebilecek

Küresel akıllı cihaz üreticisi HONOR, şirketin kendi kendini finanse eden ilk fabrikası HONOR Akıllı Üretim Endüstri Parkı'nı Çin'de hayata geçirdi. Bu merkez, yeni ürün kalite kontrolünün sertifikasyonu, amiral gemisi cihazlarının üretimi ve yeni teknolojilerin yanı sıra teknoloji kuluçka merkezleri ve HONOR'un yapay zeka üretim kapasitesinin oluşturulmasına ortam sağlayacak. HONOR'un yeni tesisi, küresel tüketicilere birinci sınıf ürünler sunarken, şirketin sınıfının en iyisi kullanıcı deneyimi sağlama hedefini destekleyecek.
HONOR Device Co. Ltd. CEO'su George Zhao, "Premium teknolojik ürünler sağlayıcısı olarak, lider bir küresel marka olma yolculuğumuza devam ederken, güvenilirlik ve kalite standartlarımızı sağlamak bizim için her şeyden önemli olacak. Genişleyen ürün yelpazemizin en yüksek kalitede olmasına imkan verecek yeni üretim tesisimizi açmaktan gurur duyuyoruz" dedi.
Her 28.5 saniyede bir akıllı telefon üretiliyor
HONOR'un Akıllı Üretim Endüstri Parkı, 75 mikrona kadar montaj hassasiyetine ulaşabilen bir otomatik montaj makinesi dahil olmak üzere endüstri lideri yüksek hassasiyetli otomatik üretim teknolojileriyle donatıldı.
Otomatik batarya montaj ekipmanı, yabancı cisimleri (40 mikrona kadar küçük) algılayabilen ve gerçek zamanlı basıncı izleyebilen; üretilen pillerin güvenliğini sağlayan ve manuel çalışmanın neden olduğu güvenlik risklerini azaltan yüksek hassasiyetli optik algılamayı benimsiyor. Üretim hattının yüzde 75'i otomasyon kullanılarak tamamlandı ve bu hattın, yüzde 40'tan fazlası HONOR'un kendi Araştırma ve Geliştirme ekibi tarafından yapıldı. Şirketin yeni otomatik üretim hattı her 28,5 saniyede bir akıllı telefon üretme kapasitesine sahip.
Montaj hattının her aşamasının yakından izlenmesi ile üretimden aşamasından test aşamasına kadar kalite kontrol sağlanıyor. Bir anormallik algılandığında, uyarı sistemi devreye giriyor ve ardından sorunun zamanında düzeltilmesi sağlanıyor.
Standartların ötesine geçen premium ürünler
Endüstri ve sertifikasyon standartları ile operatör firmalarının gereksinimlerini kapsamlı bir şekilde inceleyen HONOR, dünya çapındaki bu politikaları karşılamak için kendi kalite standartlarını oluşturdu. Şirketin, tasarım, geliştirme, malzeme, üretim ve kullanıcı deneyimi başta olmak üzere 600'den fazla kalite standardı bulunuyor.
HONOR Akıllı Üretim Endüstri Parkı, güvenilirlik, düzenleyici ve çevre koruma laboratuvarı dahil olmak üzere endüstri lideri laboratuvarlara sahip. Bu laboratuvarlar hem malzeme hem de ürün kontrolleri yapıyor. Tesiste, üretimden önce gelen tüm malzemeler üzerinde yaklaşık 200 adet test gerçekleştiriliyor ve bu testler üretim sonrası da devam ediyor.
Gelişime ve kaliteye değer veren kültür
Akıllı Üretim Endüstri Parkı, HONOR'un yeni nesil üretim yetenekleri için bir kuluçka merkezi olarak hizmet verecek ve şirketin en üst düzeyde kaliteli cihazlar sunmasını sağlayacak. HONOR, çalışanlarına kapsamlı bir eğitim sağladığı gibi sürekli gelişime değer veren bir kültürü de teşvik ediyor. HONOR ayrıca tüm alanlarda "önce kalite, deneyim kazanır" stratejisini benimsiyor. Tüm bu çabalar sayesinde HONOR, tüm sektörün ilerlemesine katkıda bulunmayı ve tüketiciler için tutarlı, yüksek kaliteli ürünler tasarlamayı hedefliyor.
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