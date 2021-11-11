HONOR Her 28,5 Saniyede Bir Akıllı Telefon Üretebilecek

HONOR, Çin'de amiral gemisi cihazlarını üreteceği ve yapay zeka destekli yeni merkezini açtı. Otomatik üretim teknolojisiyle donatılan tesis, her 28,5 saniyede bir yeni bir akıllı telefon üretme kapasitesine sahip.