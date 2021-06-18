Honor'un Huawei'den Ayrılması, Android'e Dönüşün de Kapısını Açtı

Honor, Android ile tekrar kavuştu. Eski ana şirketi Huawei'den ayrılarak yoluna tek başına devam eden Honor, bir kez daha Google uygulamalarını telefonlarına dahil edebilecek. Şirket, her ikisi de Google'ın güvenlik inceleme sürecinden geçen yeni Honor 50 ve Honor 50 Pro'yu Google uygulamaları önceden yüklü olarak satışa sunacağını açıkladı.
Honor, şirketin "Google'ın lisanslama ve yönetim modellerine uygun olarak, Google Mobil Hizmetlerinin ("GMS") uyumlu cihazlara önceden yüklenmesi seçeneğine" artık sahip olduğunu söylüyor ve ekliyor: "Tüketiciler, Google uygulamaları ile gelen Honor akıllı telefonlarını ve tabletlerini kullanmaya devam edebilecek."
Huawei, 2019 yılında ABD'nin ambargo listesine girdikten sonra Google uygulamalarını ve hizmetlerini cihazlarında kullanamaz hale gelmişti. Bu politika, Huawei'nin geçtiğimiz yıl markayı satmasına kadar Honor cihazlarını da kapsıyordu. Ayrıca Google, Huawei'nin Android güncellemelerini almasını da engellemek zorunda kaldı ve bu durum, telefon üreticisinin açık kaynaklı bir sürüme geçmesini zorunlu kıldı. Daha sonra da Huawei, HarmonyOS adlı yeni bir işletim sistemini piyasaya sürmeye başladı.
Honor 50 cihazları, Qualcomm'un Snapdragon 778G 5G çip setini kullanıyor. Honor 50 ve 50 Pro'nun ikisi de 120Hz ekrana sahip ancak Pro sürümü biraz daha büyük (6,57 inç yerine 6,72 inç).
Şirket, cihazları bu ayın sonlarında Çin'de 2.399 yuan'dan (yaklaşık 375 dolardan) başlayan daha düşük maliyetli Honor 50 SE ile birlikte satmaya başlayacak. Temel Honor 50 sürümü 2.699 yuan (yaklaşık 420 dolar) ve Honor 50 Pro sürümü 3.699 yuan (yaklaşık 580 dolar) fiyat etiketleriyle sunulacak. Honor, cihazları daha sonra İngiltere, Meksika, Fransa ve Rusya da dahil olmak üzere diğer pazarlara getirmeyi planlıyor. Telefonların diğer ülkelerde piyasaya sürülme planları ise henüz açıklanmış değil.
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