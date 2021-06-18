Honor'un Huawei'den Ayrılması, Android'e Dönüşün de Kapısını Açtı

Eski ana şirketi Huawei'den ayrılan Honor, yıllar sonra ilk kez Google uygulamaları ile donatılan ve Google tarafından desteklenen Android'li telefonları satışa sunabiliyor!

18 Haziran 2021 11:02

Levent Öztürk