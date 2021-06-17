Oppo ve OnePlus Ortaklığında Yeni Dönem: İki Telefon Devi Birleşiyor mu?

Oppo ve OnePlus'ın zaten sürmekte olan iş birliği, yeni entegrasyonlar ile genişlemeye devam ediyor. Peki bunun sonu, OPPO ve OnePlus'ın birleşmesine mi işaret ediyor?