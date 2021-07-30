HONOR Magic3 Serisi Snapdragon 888 Plus ile Güçleniyor

Global CEO Tech Talk etkinliğinde paylaşılan detaylara göre, HONOR'un yeni akıllı telefon serisi Magic 3, aynı anda birden fazla ağı çalıştırabilen Qualcomm Snapdragon 888 Plus'ın lider performansının desteğiyle, kendi sınıfının en iyi mobil deneyimini sunacak.