HONOR Magic3 Serisi Snapdragon 888 Plus ile Güçleniyor

Global CEO Tech Talk etkinliğinde paylaşılan detaylara göre, HONOR'un yeni akıllı telefon serisi Magic 3, aynı anda birden fazla ağı çalıştırabilen Qualcomm Snapdragon 888 Plus'ın lider performansının desteğiyle, kendi sınıfının en iyi mobil deneyimini sunacak.

HONOR Magic3 Serisine Snapdragon 888 Plus Desteği

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 23 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda drone, kulaklık ve akıllı bileklik sürprizi!
A101 15 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı bilgisayar ürünleri
BİM 16 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda taşınabilir şarj aleti sürprizi!
Yuvam Dünya "İklim Dostu Yaşam Rehberi"ni Yayımladı

Günün En çok Okunanları
Apple, A13 Bionic İşlemci İçeren Yeni Bir Ekran Üzerinde Çalışıyor
Yeni Bir Galaxy Note İçin İmza Kampanyası Başlatıldı!
HONOR Magic3 Serisi Snapdragon 888 Plus ile Güçleniyor
Çok Yakında Tüm Mercedes Modellerinin Birer Elektrikli Sürümü de Olacak!
Chivalry 2 İnceleme: Ortaçağda Elde Kılıç Düşmanın Üzerine Doğru Koşuyoruz

 

 