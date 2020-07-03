Honor X10 Max ve Honor 30 Youth Edition Tanıtıldı

Huawei'nin alt markası Honor, yeni 5G destekli telefonlarını tanıttı.
Tanıtılan iki telefondan Honor X10 Max, 7 inç LCD ekran, 5.000mAh pil, 22,5 şarj ve NFC özellikleriyle geliyor. MediaTek Dimensity 800 5G SoC işlemcisini kullanan cihazın ön yüzünde 8MP, arka yüzünde ise 48MP ana kamera ve 2MP derinlik sensörü bulunuyor.
Honor 30 Youth Edition (Honor 30 Lite olarak da anılıyor) ise 6,5 inç LCD ekran, 90Hz tazeleme oranı, 180Hz dokunmatik tepki oranı, 4.000mAh pil ile geliyor. MediaTek Dimensity 800 5G SoC'yi kullanan cihazın arka tarafında 48MP lensin öncülük ettiği üç kamera bulunuyor. Önde ise 16MP'lik bir ön kamera var.
128GB depolama sunan telefonların 6GB ve 8GB RAM seçenekleri bulunuyor.
Honor X10 Max'ın 3 Temmuz'da, Honor 30 Youth Edition'ın ise 8 Temmuz'da piyasaya sürüleceği açıklandı.
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