Atari'nin İptal Edildiği Konuşulan Konsolu VCS, Bu Kez Gerçekten Geliyor

Atari'nin konsol dünyasına geri dönüşü uzun bir zamandır bekleniyor. Bu geri dönüşün merkezinde ise, VCS adı verilen konsol yatıyor. Atari'nin Ataribox'ı duyurmasının üzerinden üç yıldan fazla zaman geçti; bu sire içinde konsolun adı VCS olarak değiştirildi. O andan günümüze sistem uzun ve karmaşık yollardan geçti. Bir ara ön siparişlerin 14 Aralık 2017 tarihinde açılması bekleniyordu ancak firma, bu planını o gün erteledi. Daha sonra ön siparişlerin 30 Mayıs'ta başlayacağını söyledi ve o tarihte sistem için Indiegogo kampanyası başlattı.
Son olarak geçtiğimiz yıl firma, sistem için bir Ryzen APU'ya geçiş yaptığını duyurarak yayımı 2019'un sonlarına ertelemek zorunda kalacağını bildirmişti.
Artık 2020'nin ikinci yarısında bulunuyoruz ve Atari VCS halen satın alınabilir değil. Bu da, Atari'nin VCS'den vaz geçtiği iddialarını doğurdu. Ancak Game Informer'ın bildirdiği üzere firma, yeni yaptığı bir duyuru ile konsolun bu güz mevsiminde yayımlanacağını söyledi. Atari'nin internet sitesinde ön siparişler de başlamış durumda. Kablosuz Klasik Joystick ve modern kontrol kolu dahil olmak üzere tam Atari VCS 800 seti için istenen ücret 389.99 dolar.
Atari, sistemin yanı sıra Missile Command: Rechard'ın geliştirilmiş bir sürümünü de sunacağını duyurdu. Oyun bu yılın başlarında birkaç farklı platformda sunulmuştu ve VCS sürümü, Kablosuz Klasik Joystick desteği sunmasının dışında farklı gözükmüyor.
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