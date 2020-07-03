Atari'nin İptal Edildiği Konuşulan Konsolu VCS, Bu Kez Gerçekten Geliyor

Atari, artık yılan hikayesine dönen ve iptal edildiği konuşulan konsolu VCS için güzel bir gelişme yaşandı; konsol ön siparişe açıldı. Peki Atari VCS için istenen ücret ne kadar?

03 Temmuz 2020 00:02

Levent Öztürk