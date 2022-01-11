Honor'un yeni katlanabilir telefonu Honor Magic V resmi olarak tanıtıldı. İç ekranı daha büyük, dışında ise katlandığında bile telefon olarak kullanılmasına izin veren bir dış ekran bulunuyor. Magic V'nin dahili katlanır ekranı 7,9 inç genişliğe ve 10:9 en boy oranına sahip. Çözünürlüğü 2.272 x 1.984, yenileme hızı ise 90Hz olacak.
Qualcomm'un en yeni Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisinden güç alan Magic V, 12 GB RAM ve 512 GB'a kadar depolama alanı ile gelecek. 4,750 mAh pil kullanıyor ve 66 W'ta hızlı şarj edilebiliyor. Telefon 5G'yi desteklemenin yanı sıra, Honor'un Magic UI 6.0 arabirimini kullanıyor ve Android 12 ile çalışıyor. Şirketin iddiasına göre yeni arabirim, çok sayıda uygulamanın aynı anda görüntülenmesine izin veriyor.
Arkasında üç adet 50 megapiksellik kamera bulunuyor. Ön tarafta ise çözünürlüğü 42 megapiksel olan iki kamera yer alıyor.
Siyah, gümüş ve turuncu renklerde gelecek olan Honor Magic V'in Çin'de satışının 18 Ocak'ta başlayacağı açıklandı.
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