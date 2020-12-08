HONOR'un Akıllı Tartısı Scale 2 Türkiye'de!

Gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratan HONOR, yeni ekosistem ürünleriyle hayatı kolaylaştırmayı sürdürüyor. Bu ekosistem ürünlerinin en yenisi olan akıllı tartı HONOR Scale 2, Türkiye'de tüketicilerin beğenisine sunuldu. 14 farklı vücut ölçümü yapması, 50 farklı kullanıcıya kadar veri kaydetmesi ve şık tasarımıyla öne çıkan HONOR Scale 2, tüm akıllı özellikleriyle sağlıklı bir yaşam sürdürmek isteyenlerin hedefini kolaylaştırıyor.
Geleneksel tartıları unutun!
Vücut ağırlığı, sağlıklı bir yaşam ve doğru beslenme için hassas şekilde belirlenmesi gereken bir ölçüm olmasına rağmen, tek başına yeterli olmuyor. HONOR Scale 2, 14 farklı ölçüm özelliği sayesinde vücudunuzla ilgili birçok önemli detayı takip etmenize yardımcı oluyor. Ağırlık ölçümünün yanı sıra Vücut Kitle Endeksi (BMI), Vücut Yağ Oranı, Kalp Ritmi, İç Organ Yağ Seviyesi, İskelet Kas Kütlesi, Yağsız Vücut Kütlesi, Bazal Metabolizma Hızı, Vücuttaki Su, Protein, Kemik Mineral İçeriği, Vücut Skoru, Vücut Yaşı ve Vücut Tipi gibi değerlerin de bilgisini veriyor. HONOR Scale 2, bunun yanında, geçmişe yönelik ölçüm değerlerini de mobil uygulama üzerinde tutarak, belirli dönemlerde vücutta yaşanan değişimi görmenizi, bu sayede egzersiz, diyet gibi uzun süreli planlamalarınızı doğru yapmanızı mümkün kılıyor.
Tüm aile için detaylı veri
50'ye kadar farklı kullanıcının bilgisini saklayabilen HONOR Scale 2, böylece tüm aile fertlerinin kendi verilerini kolayca takip etmesini sağlıyor. Ayrıca geçmiş ölçüm verilerine göre kullanıcıları tanıyabilen akıllı tartı, böylece ölçümü doğru kullanıcıyla eşleştiriyor.
Bluetooth bağlantısıyla HUAWEI Sağlık mobil uygulamasına bağlanan HONOR Scale 2, geçmiş dönemli verileri de bu uygulama üzerinden sunuyor. Bağlantı kurmadan da 200'e kadar ölçümü hafızasında saklayan akıllı tartı, telefonunuza erişiminizin olmadığı anlarda bile rahatça kullanılıyor. HUAWEI TruFit™ algoritması sayesinde yüksek hassasiyette ölçümler yapabilen HONOR Scale 2, 100 gramlık değişimleri bile kolayca algılayarak, size en net sonuçları veriyor.
Parlak beyaz yapısı, kompakt boyutlarıyla evinizin her köşesinde rahatça kullanabileceğiniz HONOR Scale 2, online satış kanallarında 229 TL fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunuldu.
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