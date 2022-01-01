Hoparlör ile Eğlenceyi Cebinize Sığdırın

Hayatı kolaylaştıran teknolojilere öncülük eden Anker, ses kalitesine yeni bir boyut kazandıran Soundcore kategorisine yeni bir ürün ekledi. Soundcore kategorisiyle kulak üstü kulaklıklardan hoparlörlere, ses sistemlerinden kulak içi Bluetooth kulaklıklara kadar her bütçeye ve her kitleye hitap eden ürünler sunan Anker, şimdi de kompakt tasarımıyla her ortamın vazgeçilmezi olmaya aday Soundcore Mini 3 Pro hoparlörünü piyasaya sundu.
Eğlencenin ve partilerin vazgeçilmez üyesi olacak Soundcore Mini 3 Pro, cebe sığacak boyutta kompakt tasarımıyla dilediğiniz her yere sizinle birlikte geliyor. 15 saate kadar çalma süresine sahip Soundcore Mini 3 Pro, kompakt ve su geçirmez tasarımı, 6 Watt'lık ses çıkışı ve Soundcore uygulaması üzerinden kişiselleştirilebilen ses ayarlarıyla kullanıcılarının yeni gözdesi olmaya aday. Bass Up teknolojisine sahip hoparlör, IPX7 su geçirmez özelliği ile de dikkat çekiyor. Soundcore Mini 3 Pro, müziğin ritmini kullanarak şarkı boyunca tamamen senkronize dans eden LED ışık gösterisi ile aynı zamanda bir görsel şölen sunuyor. 100'den fazla hoparlöre de bağlanabilen Mini 3 Pro, PartyCast teknolojisinin yardımıyla eğlencenin seviyesini yükseltiyor.
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