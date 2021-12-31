Elon Musk'tan Yeni İnciler: "Uzaylılar Olsaydı, Onları Bulan Ben Olurdum"

Muhafazakar haber sitesi The Babylon Bee ile yakın zamanda yapılan bir röportajda, evrenin bilinen en zengin insanına, daha önce Facebook olarak bilinen Meta'nın sürükleyici bir sanal gerçeklik ortamı yaratmayı uman projesi Metaverse hakkındaki görüşü soruldu.
Elon Musk, verdiği yanıtta bu fikirden etkilenmemiş olduğunu ve onu tamamen abartılı bulduğunu söyledi. "Metaverse fikrine katıldığımdan emin değilim. İnsan burnuna bir TV koyabilir, ama bu seni metaverse denilen şeyin içine sıkmaz" dedi ve devam etti: "Kimse metaverse evreni içinde kaybolmak istemez. Dediğim gibi, abartılı bir şey. Ama 1995'lerde internetin gereksiz olduğunu söyleyenler gibi algılanmak da istemiyorum. Ama şu anda ilgi çekici olduğunu düşünmüyorum."
Musk röportajda başka konulara da değindi. Örneğin iklim değişikliği hakkında "küresel ısınma konusunda canhıraş bir şekilde korkanlardan biri değilim. Şu andaki karbon emisyonlarının sonumuzu getirdiğini düşünmüyorum. Ama bu alanda mutlaka bir şeyler yapılmasını, emisyonların azaltılmasını ve Dünya'yı daha yaşanabilir bir yer haline getirmeyi savunuyorum" dedi.
Uzaylılar hakkında ise, henüz herhangi bir kanıt bulunmadığını, fakat bu fikrin en azından insanlığa biraz ilham verebileceğini düşündüğünü söylüyor. Ayrıca iddialı bir açıklama yapmaktan da geri kalmıyor: "Uzaylılar hakkında kanıt bulunsaydı, bunu bulan kesin ben olurdum. Ama henüz herhangi bir şey bulabilmiş değilim."
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