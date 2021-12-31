Elon Musk'tan Yeni İnciler: "Uzaylılar Olsaydı, Onları Bulan Ben Olurdum"

Elon Musk, yaptığı ilginç açıklamalarla be kez daha manşetlere çıktı. Eğer uzaylılar olsaydı, onları kendisinin bulabileceğini iddia eden Musk, Metaverse için de pek olumlu şeyler düşünmüyor.