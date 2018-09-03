House of Cards yeni sezonu ile geri dönüyor
Sevilen dizilerden House of Cards, yeni sezonu ile Netflix'e geliyor!
House of Cards, Claire Underwood ve onun başkanlığını odak alacak olan altıncı ve son sezon için 2 Kasım'da geri dönüyor. Netflix, ABD'de yapılan ara seçimlerden önce olan ilk gösterim tarihini paylaştı. Geçtiğimiz sene, House of Cards'ın seti içinde ve dışında yer alan bazı kişilerin Kevin Spacey'i cinsel saldırı ile suçlamıştı. Bu durum da Netflix'i gösterinin yapımını durdurmaya ve daha sonra da oyuncuyu tamamen diziden çıkartmaya yöneltmişti.
Spacey'nin Frank Underwood'unun diziden ayrılışının nasıl yazılacağını bekleyip görmemiz gerekse de, beşinci sezon zaten odağı eşi Claire'e (Robin Wright) doğru kaydırmaya başlamıştı. Pek çok karanlık çabadan sonra Frank'in başkanlığını devralan Claire, kocasının beklentilerine rağmen, kocasının başkanlık affını yayınlamaya çok hevesli görünmüyordu. Son sahnede ise Claire dördüncü duvarı aşarak "Benim sıram" diyordu.
Yayın devi, bu yılın başlarında yeni sezon için bir ön-tanıtım yayınladı...
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın