HP, 4.5 Milyondan Fazla Sahte Baskı Ürünü Ele Geçirdi

HP geçtiğimiz yıl düzenlenen baskınlarda çok sayıda mürekkep ve toner kartuşu da dahil olmak üzere 4,5 milyondan fazla sahte baskı ürününe, parçaya ve bileşene el koydu.