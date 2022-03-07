HP'nin Bilgisayarlarında Windows 11 Sorunu!

Bazı HP dizüstü bilgisayar sahipleri, sistemi Windows 11'e yükselttikten sonra arka planda çalışan HP Hotkey UWP Hizmetinin çok büyük miktarda bellek tüketmeye başlamasından ve makinelerini etkin bir şekilde işe yaramaz hale getirmesinden şikayet ediyorlar.
Birkaç HP müşterisi, sorun hakkında şikayette bulunmak için HP'nin destek forumlarına başvurdu. HP Hotkey UWP Hizmeti, ses seviyesini açıp kapama gibi belirli görevleri gerçekleştirmek için dizüstü bilgisayarınızın klavyesindeki Fn tuşunu F1 – F0 tuşlarıyla kullanmanızı sağlayan bir sürücü. Windows'un bir HP dizüstü bilgisayarda çalışması ile başlıyor ve kullanıcılar, Windows 10'da minimum bellek harcarken, Windows 11'de çok yüksek harcamadan şikayet ediyor. Hatta bir kullanıcı, dizüstü bilgisayarın 64 GB RAM'inin 49 GB'lık devasa bir kısmını kullandığını söylüyor.
Hiçbir uygulama, özellikle klavye kısayolları için nispeten basit bir hizmet, bu kadar fazla bellek harcamaması gerektiğinden ve HP Hotkey UWP Hizmetinin Windows 11 uygulamasında bellek sızıntısı gibi bir soruna işaret ettiğinden dolayı bu sorun, açıkça bir şeylerin yanlış olduğuna işaret ediyor.
Bu sorun tüm HP dizüstü bilgisayarları etkilemiyor ancak HP destek forumundaki gönderiye verilen yanıtlara bakılırsa, etkilenen birçok insan var.
HP Hotkey UWP Hizmetinin çok büyük miktarda bellek kapladığıyla ilgili ileti dizisi 2021 yılının Temmuz ayında başlatılmıştı, ancak insanlar 2022'de bu sorundan halen şikayet ediyor ve HP'nin sorunun farkında olduğuna veya bir düzeltme üzerinde çalışıp çalışmadığına dair çok az işaret var.
Hatta ileti dizisindeki en son yazılara bakıldığında bir kullanıcının Windows 10 üzerinde aynı şikayette bulunduğu görülüyor. Bu, sorunun Windows 11'e yükseltmemiş kişileri de etkileyebileceği anlamına geldiğinden dolayı endişe verici, ancak bu sorundan şikayet eden kişilerin çoğu daha yeni işletim sisteminde görünüyor.
Şirketin bu konuda sessiz kalması da konuyla ilgili daha fazla öfkeyi körüklüyor. Sorunlu sürücüler ve yazılım güncellemeleri her zaman olur, ancak şirketler bu sorunlar konusunda şeffaf oldukları ve bunları çözmek için hangi adımların atıldığı konusunda net oldukları sürece, müşteriler (genellikle) anlayışla karşılayacaktır...
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