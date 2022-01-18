HP Elite Dragonfly G2 İncelemesi

HP'nin Elite Dragonfly serisi, x360 dokunmatik dizüstü bilgisayar konseptinin bir parçası olarak geçtiğimiz yıl yeni modelleriyle karşımıza çıkmıştı. Kompakt ölçülerde esnek bir çalışma şekli vadeden, tasarımıyla oldukça şık, performansıyla ise gayet memnun edici bir platform olarak tanınan Elite Dragonfly serisi, elimizde yeni modeli G2 ile yer alıyor. Tam model ismi ise 336G8EA. Bu model numarası önemli, zira modelden modele göre konfigürasyon değişikliği yaşanabiliyor.
İncelemeye öncelikle tasarımdan başlayalım, zira bu laptop'ın tasarımı, kullanım biçimini direkt olarak etkileyen bir faktör oluyor. 13.3 inç boyutunda bir ekranla gelen Elite Dragonfly G2, böylece fazlasıyla kompakt yapıda bir dizüstü bilgisayar. Ekran, laptop'ın sadece boyutunu belirlemiyor, aynı zamanda kullanım şekline de etki ediyor, zira ekran dokunmatik ve aynı zamanda kendi çevresinde dönebilir yapıda tasarlanmış. Böylece bu laptop'ı tablet gibi kullanabileceğiniz gibi, stant ve çadır gibi farklı biçimlerde de kullanabiliyorsunuz. Bu da size çalışma zamanlarında olduğu kadar dinlence zamanlarında da esnek ve konforlu bir kullanım imkanı tanıyor.
Kompakt boyutlarına ilave olarak laptop'ın sadece 1 kilogramlık ağırlığıyla fazlasıyla hafif yapıda tasarlandığını da söyleyelim. Böylece mobil ortamlarda rahatlıkla yanınızda taşıyabileceğiniz laptop, tasarımıyla gözer gayet güzel geliyor, dışarıdan bakıldığında şık görünüyor. Arka kapak yüzeyinde dikkat çekici "hp" logosu laptop'a güzel bir hava katarken, kenarlarda yer alan bağlantılar da genişletilebilirlik olanağı tanıyor. Bağlantılar arasında USB Type-C'den Thunderbolt'a, HDMI 2.0b'den tam boyutlu SuperSpeed USB portuna kadar seçenek yer alırken, laptop'ın hoparlörleri de Bang&Olufsen imzasıyla geliyor. Böylece laptop'ın müzikal performansından da memnun kalıyorsunuz.
Laptop'ın ekranı gerçekten de güzel bir görüntü sunuyor. 1000 nite kadar parlaklık olanağı tanıması bir yana, ekran kenar çerçevelerinin de bilhassa ince tutulmuş olması güzel detaylar. Parlak, renkli ve keskin ayrıntılara sahip görüntü sunabilen ekranın belki de beğenmediğimiz tek yanı ekran kontrastı diyebiliriz. Bu arada elimizdeki modelin ekran çözünürlüğü Full HD seviyesinde. Ancak bu modelin 4K ekran seçeneği de mevcut. O modeli de değerlendirebilirsiniz.
Elite Dragonfly G2, Intel'in 11'inci nesil işlemci ailesinden Core i7-1165G7'den güç sağlıyor. Intel Turbo Boost teknolojisiyle 4.7 GHz'e kadar frekans yükseltebilen laptop, böylece yoğun uygulamaları çalıştırmak için doğru platform oluyor. 16 GB DDR4 RAM bellekleriyle de 4266 MHz frekansına değin dokunabilen laptop, performans odaklı bir eküriye sahip. Intel Iris Xe grafik kartı, 256 GB PCIe NVMe SSD gibi bileşenlerle de performans odaklı ultra mobil laptop arayanların beklentisine cevap verecek teknik altyapı sunulmuş durumda.
Sonuç
Özellikle ultra mobil kategoride bir dizüstü bilgisayar arayışı olanlar Elite Dragonfly G2 fazlasıyla memnun olacaklardır. Tasarımından performansına ve esnek kullanımına değin pek çok açıdan başarılı bir cihaz olmuş. Eğer Full HD çözünürlükten daha fazlasını arıyorsanız, 4K seçeneğinin olduğunu da tekrar hatırlatalım.
CHIP Online Notu: %92
+ Şık 2'si 1 arada tasarım
+ Çok hafif
+ Başarılı performans
+ 13.3 inç ekran
+ Yeterli bağlantı çeşitliliği
- Ekran kontrastı daha iyi olabilirdi
Teknik Detaylar
- İşletim Sistemi Windows 10 Pro
- İşlemci Intel Core i7-1165G7 4,7GHz
- Çekirdek 4
- Ekran 13,3" FHD 1920x1200 Dokunmatik
- Bellek 16GB DDR4 4266MHz
- SSD 512GB PCIe NVMe TLC SSD
- Grafik Intel Iris Xe
- Bağlantılar USB Type-C, Thunderbolt 4, SuperSpeed USB Type-A, HDMI 2.0b, kulaklık, WiFi 6, Bluetooth 5
- Boyutlar 30 x 19 x 1.61 cm
- Ağırlık 0.99 kg.
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