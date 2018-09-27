HP, Tango ile Yazıcıları Baştan Tasarlıyor!
HP'nin yeni Tango yazıcıları, akıllı evlerle bütünleşiyor ve "yer kaplama" sorununu böyle çözüyor...
Yeni yazıcılar, Bluetooth ve kablosuz ağ desteği gibi faydalı özelliklerle geliyorlar ancak hantal yapıları nedeniyle yer kaplama sorununu henüz çözmüş değiller. HP, bu sorunu yeni Tango yazıcılarıyla çözmek istiyor.
Tango, bugünün akıllı evleriyle bütünleşecek biçimde baştan tasarlanmış. Minimalist tasarımla gelen yeni cihaz, diğer cihazlarınızın arasında kaybolmayı amaçlıyor. Yazıcıyı kullanmadığınızda kapatıp, dekorunuz içinde kaybolmasını sağlayabiliyorsunuz. Tango'nun üzerindeki LED aydınlatmalı kağıt çekmecesi, yazıcının çalıştığını veya kağıdının bittiğini anlamanızı sağlıyor. Tango, Amazon ve Google'ın akıllı hoparlörlerinde gördüğümüz tasarım ve maddeleri kullanıyor ve bir tür kumaş kapağa sahip.
Akıllı cihaz kapsamına girdiğinden Tango'yu HP Smart uygulaması üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Uygulama, mobil bağlantı veya Wi-Fi üzerinden herhangi bir yerden yazıcıya ulaşmanızı ve baskı yapmanızı sağlıyor. Tango, Amazon Alexa ve Google Home ile de uyumlu, bu sayede sesli komutlarınızla işe koyulabiliyor.
Tango'dan "en fazlasını" elde etmeniz için HP'nin otomatik mürekkep ısmarlama hizmeti Instant Ink'e üye olmanız gerekiyor. Yeni yazıcının kapaksız sürümü Tango'nun fiyatı 169,99 dolar, kapalı sürümü HP Tango X'in fiyatı ise 235,72 dolar olarak açıklandı. Yazıcı, Kasım'da piyasaya sürülecek.
Zeynel A. Öztürk
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