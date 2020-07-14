iPhone 12'nin Sızan Pil Boyutu, Daha Büyük Bir Pil Bekleyenleri Şaşırtacak

Apple'ın iPhone'lara devasa piller yerleştirmek gibi bir derdinin olmadığını biliyoruz. Görünüşe bakılırsa firmanın bu prensibi, iPhone 12 serisinde de değişmeyecek.
MySmartPrice'ın eline geçen üç yeni Apple pil sertifikası, A2471, A2431 ve A2466 model numaralarını taşıyor. Bunlardan A2471'in gücü 2,227mAh ve muhtemelen 5,4 inçlik iPhone 12'de kullanılacak. A2431'in kapasitesi ise 2.775mAh ve üç pilin ortasında yer aldığından iPhone 12 Max veya iPhone 12 Pro'da kullanılabilir. Son olarak A2466, yani 3.687mAh kapasiteli pil, muhtemelen 6,7 inçlik en büyük model olan iPhone 12 Pro Max'ta kullanılacak.
iPhone 11'in 3.110mAh, iPhone 11 Pro'nun 3.046mAh ve iPhone 11 Pro Max'ın 3.969mAh kapasiteli pillerle geldiğini hatırlarsak, gelen bilgiler yeni iPhone'ların pil ömrü hakkında iyi haberler vermiyor. Tabi, bu pillerin iPhone 12 ile ilgisiz olma ihtimali de var. Yine de pil ömrünü tek etkileyen faktörün pil ömrü olmadığını, donanımsal ve yazılımsal optimizasyonların önemli rol oynadığını biliyoruz. Dolayısıyla firma, yaptığı geliştirmeler ile pil ömrünü daha iyi bir hale getirmiş de olabilir.
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