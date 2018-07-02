HTC, 1.500 Kişiyi İşten Çıkarıyor!
Düşüşünü durdurmayı henüz başaramayan HTC, tekrar karlı hale gelebilmek için bir kez daha aynı çareye başvuracak...
HTC, tekrar karlı hale gelebilmek için 1.500 çalışanını daha işten çıkaracağını duyurdu. Tayvanlı firma, üretim bölümünde yapacağı işten çıkarmalar kapsamında yeniden yapılanmak ve güçlenmek istiyor.
Firma, işten çıkarmalardan etkilenenler için İşçi Bürosu'yla çalışma sözü veriyor. Son zamanlarda HTC'nin adını sıkça işten çıkarmalarla anıyoruz. Firma bir süre önce VR ve mobil bölümlerini bir araya getirme kararı almıştı ve hala buradan çıkan sorunları gidermekle uğraşıyor. Firmanın U12+ gibi yeni telefonları kullanım konusunda çeşitli şikayetlere maruz kalırken Vive Pro, övgülere karşın yüksek fiyatı ve aksesuar sayısının azlığıyla eleştirilmişti.
Mobil bölümü yıllardır kan kaybeden HTC, Pixel takımını geçen sene 1,1 milyar dolar karşılığında Google'a satmıştı. Firma bu sayede 2.000 çalışanın yükünden kurtulmuş ve banka hesabına bir miktar para yerleştirmişti. Ancak bu hamle, aynı zamanda ar-ge takımının en parlak kafalarının rakibe gitmesi anlamına geliyordu.
Firmanın 2014'ten bu yana süren düşüşü ne zaman durduracağı merak konusu. Yine de HTC'nin mobil alanda kalma sözü verdiğini biliyoruz.
Zeynel A. Öztürk
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