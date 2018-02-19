HTC Desire 12 yolda olabilir ama 11'e ne oldu?
Yeni bir tahmine göre HTC Desire serisi, yeni bir üyeye kavuşabilir!
- Levent Öztürk
Mobile World Conference 2018 ile beraber pek çok yeni telefon, olası yeni özellikler ve çeşitli sistem özellikleri sunuldu. Tahminler konusunda yüksek bir doğruluk oranına sahip olan Evan Blass, gönderdiği bir tweet serisi ile, HTC'nin HTC Desire serisine yeni bir cihaz daha ekleyebileceğini söyledi.
Blass'ın gönderdiği Tweet'e göre "Breeze" kod adlı cihaz giriş seviyesi olacak ve pek etkileyici özellikler barındırmayacak. Mediatek çipseti, 2GB RAM ve 16GB'a sahip olacak cihaz için bu tanımlamanın oldukça yerinde olduğu rahatlıkla söylenebilir. Hatta cihazın 2730mAH bataryası da bu durumu devam ettiriyor. 13MP arka ve 5MP ön kamera ise artık çoğu cihaz için standartlaşmış durumda.
Desire 12'nin (Breeze) asıl çekici özelliği ise tam ekranı olacak. HTC bu cihaz ile 18:9 görüntüleme oranını giriş seviyesi piyasasına getirecek.
Bir diğer önemli soru ise, cihazın neden HTC Desire 12 olarak adlandırılacağı. HTC Desire serisinin en son üyesi Desire 10 Pro adını taşıyordu. Bu da 11. cihazın nereye kaybolduğu sorusunu akıllara getiriyor...
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