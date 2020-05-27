Huawei, Yeni Teknolojisi ile 5G'de "Çığır Açtığını" İddia Ediyor

Huawei, 5G dağıtımında kullanılan antenlerde çığır açtığını iddia etti. Peki firmanın yeni 5G teknolojisi neler sunuyor?

Huawei, 5G'de Çığır Açtığını İddia Etti

Çin merkezli Huawei, 5G anten teknolojisinde çığır açacak bir ilerleme kaydettiğini iddia etti. Firma, radyasyon ve güç tüketimini azaltırken, baz istasyonu ve anten arasındaki bütünleşmeyi daha iyi bir hale getirdiğini söylüyor.

Firmanın CableFree olarak adlandırdığı teknoloji, şu an Munich Pro, Golden Mini, ve London Pro gibi Huawei antenlerinde zaten kullanılıyor. Açıklamaya göre antenler, yüksek kalitede 5G ağlarını kullanıma hazır hale getirmeyi hızlandırıyor.

Huaewi'nin antenin sunduğunu iddia ettiği faydalar arasında radyasyonun yaklaşık yüzde 20 daha verimli kullanılması ve böylece kapsama alanının genişlemesi, anten gücü kapasitesinin yüzde 80'den fazla iyileştirilmesi, düşük ağırlık, bağlantı noktalarının ve cıvataların yüzde 80 azaltılması, bu sayede pasif intermodülasyon sinyal parazitinin azaltılması var.

Huawei'nin Pekin yönetimine yakınlığı, dünya çapında birkaç ülkenin firmadan uzaklaşmasıyla sonuçlanmıştı. Bunların önünde gelen ABD ve Avustralya'nın ardından son raporlar, İngiltere'nin de Huawei ile çalışmayı durduracağını söylüyor.

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