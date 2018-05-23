HTC U12+, Edge Sense 2'yle Gerçeğe Dönüştü!
HTC'nin yeni amiral gemisi HTC U12+, Edge Sense 2 gibi etkileyici özelliklerle tanıtıldı!
HTC'nin yanlışlıkla sızdırdığı bilgiler sayesinde erkenden tanıştığımız HTC U12+ resmi olarak tanıtıldı. Telefonu lansmanın hemen ardından sizler için inceledik. İşte ilk izlenimlerimiz...
HTC U12+'ın en çok öne çıkan özellikleri arasında telefonu tek elle, sıkarak kullanmanızı sağlayan Edge Sense 2, "en üst seviye" ön ve arkada toplam dört kamera, BoomSound hoparlörler, USonic kulaklıklar, Qualcomm aptX HD Bluetooth ses, Snapdragon 845'in sunduğu yüksek işlem gücü ve performans var. 6GB RAM, 64GB'a kadar depolamayla gelen ve bunlarla da yetinmeyen telefon, X20 LTE modülü sayesinde destekleyen bölgelerde 1.000Mbps indirme hızlarına ulaşabiliyor. microSD kart slotu ise depolama alanını 2TB'a kadar genişletmeye izin veriyor.
HTC, yeni telefonunda OLED ekran yerine 6 inç'lik bir WQHD+ (1440 x 2880) Super LCD6 ekran kullanmış. IP68 su ve toz dayanıklılığı sunan cihaz, yalnızca 3.500mAh'lik bir pille geliyor. Sanal gerçeklik için HTC Vive Focus ile bütünleşebilen cihaz, mirror modu sayesinde kişisel VR salonunuz haline gelebiliyor.
Telefonu tek elle kullanmanızı sağlayan Edge Sense 2, telefonun hangi elinizde olduğunu anlıyor ve telefonu sıkarak ekran yönünü kilitlemenize, fotoğraf ve video çekmenize, haritalara yakınlaştırmanıza ve fazlasına izin veriyor.
HTC U12+ Translucent Blue, Ceramic Black ve Flame Red renkleriyle dünya çapında satışa sunulacak. Türkiye'ye ise ilk etapta sadece Ceramic Black rengi gelecek.
Zeynel A. Öztürk
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