HTC U12 İçin Resmi Açıklama Geldi!
HTC U12, telefon devinin yayınladığı bu mesajla birlikte ilk kez resmi olarak doğrulandı!
Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC, küresel ve Birleşik Krallık Twitter hesapları aracılığı ile HTC U12 tanıtım tarihini 23 Mayıs olarak doğruladı. Cihazın parçalarını gösteren ve 23.05.2018 tarihini barındıran bir görsel, "Çok yakında. Özelliklerinin toplamından daha fazlası olan bir telefon" mesajı ile beraber yayınlandı.
HTC, yılın ilk yarısında üst seviye bir telefon tanıtacak olan son büyük telefon üreticisi olacakken LG G7 ThinQ dün duyurulmuştu ve hem Honor 10 hem de OnePlus 6, iki hafta içerisinde sunulacak.
HTC'nin görselin yanı sıra sunduğu mesaj, telefonun özellikleri hakkında yeni sorular doğuruyor. Bu mesaj, HTC U12'nin rakipleri kadar yüksek donanıma sahip olmayacağı gibi anlaşılabilecekken, bu yıl sunulan telefonların çoğunda sorgulandığı gibi telefonun AI özelliklerinden bahsediyor olabilir.
Görsele daha yakından bakıldığında HTC U12, toplamda dört kameraya – tahminen önde iki arkada iki olarak – sahip olacak. Görselin sol kısmında büyük bir batarya, üst kısmında ise SIM kızağı görülüyor; bu kızağın microSD girişine sahip olacağı anlaşılıyor.
Bütün bu tahminler, HTC U12 hakkında daha önce duyulan söylentileri destekliyor gibi gözüküyor. Ancak kesin cihazı ve özelliklerini görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek...
Levent Öztürk
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