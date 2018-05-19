HTC U12 Plus'tan Görüntüler ve Detaylar Sızdı!
HTC'nin merakla beklenen amiral gemisi, yeni sızıntıda kendini iyice gösterdi!
HTC U12 Plus'ın sızmayan bir yanı neredeyse kalmadı ama bu kez çok kapsamlı bir sızıntıyla karşı karşıyayız.
Sızıntı yeni bilgiler konusunda çok fazla şey sunmasa da, ünlü sızıntı hesabı Evan Blass'tan gelen görüntüler ve özellik listesi, gerçek gibi görünüyor. Basın görsellerinde telefonun kırmızı, siyah ve saydam modellerini görüyoruz. Teknik özellik listesi ise cihazın 6 inç'lik 1440 x 2880 Super LCD 6 ekranla geldiğini, 537 ppi piksel yoğunluğu ve HDR 10 desteği sunduğunu söylüyor.
Listede yer alan teknik özellikler arasında Snapdragon 845 yonga seti, 6GB RAM, 64GB veya 128GB depolama alanı, microSD kart slotu ve 3.500mAh'lik bir pil var.
Çift kamerayla geleceği söylenen telefonda bir 12MP'lik f/1.75 geniş açılı lens ve 16MP f/2.6 telefoto lens bulunuyor. Optik görsel sabitleme yeteneğine sahip kamera, 2x optik yakınlaştırma, bokeh modu ve pro modu gibi özellikler sunuyor.
Önde iki kameranın bulunduğu iddia ediliyor. Bu kameralar 8MP çözünürlüğünde ve f/2.0 diyafram değerine sahip.
60fps'de 4K video kaydı yapabilen HTC U12 Plus, yüzünüzle kilidini açabiliyor, BoomSound hoparlörleriyle yüksek ses kalitesi sunarken HTC'nin Edge Sense 2 teknolojisi sayesinde telefonu sıkarak kontrol etmenizi sağlıyor.
156.6 x 73.9 x 8.7-9.7mm ölçülerindeki telefon 188 gram ağırlığında, yani HTC U11 Plus'tan biraz daha küçük ancak biraz daha kalın. IP68 sertifikalı olduğu söylenen telefon, 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dalabiliyor.
Teknik özellik listesinde başka detaylar da var ve merak edenler, belgeyi yakından inceleyebilirler. Bilgilerin hepsi daha önce duyduklarımızla uyum gösteriyor. Tüm bunlar HTC U12 Plus'a ait çıkmazsa, şaşıracağımızı söyleyebiliriz. Telefon 23 Mayıs'ta tanıtılacak.
Zeynel A. Öztürk
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