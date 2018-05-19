HTC U12 Plus'tan Görüntüler ve Detaylar Sızdı!

HTC'nin merakla beklenen amiral gemisi, yeni sızıntıda kendini iyice gösterdi!

HTC U12 Plus'tan Görüntüler ve Detaylar Sızdı!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Yapı Kredi Mobil Uygulamasını denedik!

Evinizi akıllı eve dönüştürün!

18 gün kaldı
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Capcanlı, Yüksek Çözünürlüklü 47 Duvar Kağıdı
Galaxy S7 Oreo Güncellemesi Devam Ediyor
Doom Hikayeleri Kitabı Satışa Çıktı!
Google'a "Kullanıcı Verileri" İncelemesi
AsteriodOS, Sonunda Kullanılabilir Durumda!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir