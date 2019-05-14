HTC'den Daha Ucuz Blok Zinciri Telefonu
HTC, blok zinciri telefonu Exodus 1'in daha ucuz bir sürümünü satışa sunacağını duyurdu.
HTC, blok zinciri telefonu planlarını sürdürüyor. Geçen senenin sonlarında Exodus 1'i satışa sunan firma, şimdi de bu telefonun daha uygun fiyatlı bir sürümünü bu sene satışa sunacağını açıkladı.
Yeni telefon hakkındaki bilgiler şimdilik kısıtlı, ancak HTC'ye göre telefon, tam bir düğümü üzerinde işletecek. Bir başka deyişle Bitcoin transferleri cihaz üzerinde gerçekleşecek ve telefon, blok zincirinin çalışmasına yardımcı olacak. Bunun için cihaz, tüm Bitcoin blok zincirini, yani şu an 200GB olan bir veriyi taşımak zorunda. Aynı işlevin Exodus 1'e de geleceği söyleniyor, ancak bunun için bir SD karta ihtiyaç olacak.
HTC'den Phil Chen, Coindesk'e yaptığı bir açıklamada amaçlarının blok zinciri telefonunu "çok daha ucuz" ve "çok daha erişilebilir" yapmak olduğunu, tam düğüm çalıştıran bir telefonun "pastada gerçekten önemli bir parça" olacağını söyledi.
İlk başta sadece Bitcoin ile alınabilen HTC Exodus 1, daha sonra 699 dolara da satılmaya başlanmıştı. Yeni Exodus 1s ise HTC'ye göre 250 - 350 dolar arasında bir fiyata satışa sunulacak.
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