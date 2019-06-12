HTC'den Sürpriz İki Yeni Telefon Tanıtımı
HTC Exodus dışında bir süredir yeni bir telefon tanıtmayan HTC, sürpriz biçimde iki yeni telefon birden tanıttı! İşte HTC U19e ve HTC Desire U19 Plus
HTC, blok zinciri telefonu HTC Exodus dışında telefonlarla artık uğraşmıyor diye düşünmüş olabilirsiniz. Ancak firma, telefon işinden vazgeçmediğini iki yeni akıllı telefon tanıtarak gösterdi ve herkesi şaşırttı.
HTC U19e ve HTC Desire U19 Plus, Tayvan'da haziran ve temmuzda Tayvan'da piyasaya sürülecek. Telefonların Tayvan'ın dışına çıkıp çıkmayacağına dair bir bilgi ise şimdilik yok. İki telefon arasında daha üst seviye olan HTC U19e'nin özelliklerine bakarsak, telefonun 6 inç OLED 2160x1080 piksel ekran, 3.930mAh pil, 24MP ve 2MP arka kamera, 6GB RAM ve orta düzey Snapdragon 710 işlemciyle geldiğini görüyoruz. HTC U19e'nin fiyatı 475 dolar olacak.
HTC Desire U19 Plus ise 6,2 inç ekran, arka yüzünde 13MP, ultra geniş 8MP ve derinlik algılayıcı 5MP sensörle geliyor. U19 Plus'ın parmak izi tarayıcısı U19e gibi ekranın içinde değil, arka yüzde bulunuyor. Bu modelin fiyatı ise 315 dolar.
Yeni telefonların Tayvan dışında satılması, HTC'nin ciddi bir geri dönüş için kolları sıvadığı anlamına gelebilir.
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