Huawei 2020'de Gelirini Yüzde 3,8 Oranında Artırdı

Huawei 2020 yılı faaliyet raporunu yayınladı. Şirket geçen yılı, öngörülere uygun bir iş performansıyla sonlandırdığını duyurdu. Huawei'in 2020'deki küresel satış geliri yüzde 3,8 oranında artışla 136,7 milyar dolar olarak açıklanırken net karı da yüzde 9,9 seviyesine yükseldi. Şirket, müşterileri ve toplum için daha fazla değer yaratma kararlılığını vurguladı.