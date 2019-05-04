Huawei, 8K 5G Televizyon Geliştiriyor
5G dendiğinde akla gelen ilk şirketlerden Huawei, 8K çözünürlüğüne sahip 5G teknolojisini benimseyen televizyonu tanıtmaya hazırlanıyor.
- Ercan Uğurlu
"Huawei, dünyanın ilk 5G televizyonunu tanıtmaya hazırlanıyor." Bu sözler Nikkei Asian Review'e ait. Telekom devi Huawei'nin bu hamlesi ile ev elektroniği alanına farklı bir hareket kazandıracağı kesin. Öte yandan sektör için de bir ilki temsil edecek olan bu proje, hem 5G destekli hem 8K çözünürlüklü bir televizyonun yakında evlere gireceğini gösteriyor. Televizyon, Çin topraklarında bu yıl içinde tanıtılacak ve hemen akabinde de satışa çıkacak.
Mobil Dünya Kongresi'nde kendi ev içi 5G destekli cihazlarını da tanıtan Huawei'nin, 5G'yi tüm çevre cihazlarına dağıtma fikri biliniyordu. Şimdi bunu 8K çözünürlüklü bir televizyon ile oturma odalarına getirecek olması, televizyonun, diğer cihazlarla etkileşim kurabilecek ana platformlardan biri olabileceğini gösteriyor.
8K çözünürlük ile ise şu an yaygın olarak kullanılan Full HD çözünürlüğe kıyasla 16 kat daha fazla piksel içerecek olan televizyon, böylece üst seviyede bir görsellik de sağlayacak.
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