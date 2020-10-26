Huawei, ABD Baskısı ve Koronavirüs Karşısında Zorlanıyor mu?

Huawei, 2020'nin ilk 9 ayında gelirlerinin yüzde 9.9 arttığını söylemişti, ancak ABD hükümetinin yaptırımları ve baskısının, şirketin finansal performansı üzerinde olumsuz etkisi olduğuna dair kanıtlar var.
Evet, Huawei'nin elde ettiği gelir 77 milyar Euro yükselmiş, ancak büyüme oranlarına bakıldığında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24.4'ten önemli ölçüde daha düşük olduğu görülüyor.
Elbette bunda yalnızca ABD baskısı yok. Öte yandan Koronavirüs salgınından Huawei de elbette olumsuz etkilenmiş durumda. Fakat buna karşın işleri iyi götürmeyi de ihmal etmiyor.
Huawei tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamaya ise şu şekilde: "Dünya COVID-19 ile boğuşurken, Huawei'nin küresel tedarik zinciri yoğun baskı altına giriyor ve üretim ile operasyonları önemli ölçüde zorluklarla karşı karşıya. Şirket, buna karşı çözüm bulmak, ayakta kalmak ve ilerlemek için elinden gelenin en iyisini yapmaya ve müşterilerine ve tedarikçilerine karşı yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ediyor."
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın