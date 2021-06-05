HUAWEI, Amiral gemisi Monitörü HUAWEI MateView'u Tanıttı! İşte Özellikleri!

Huawei, ilk amiral gemisi monitörü HUAWEI MateView'u tanıttı. Çok çeşitli akıllı özellikleri destekleyen, Mate" lakabını taşıyan minimalist Gerçek Renkli Monitör HUAWEI MateView, yeni nesil akıllı monitörler için kategoriyi yeniden tanımlıyor.

HUAWEI MateView Tanıtıldı! İşte Özellikleri!

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