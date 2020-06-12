Huawei Çoklu Ekran Paylaşımı Nedir, Özellikleri Neler ve Nasıl Kullanılır?

HUAWEI'nin benzersiz ekran paylaşımı özellikleri PC ve telefon kullanımını kökten değiştiriyor, Windows ve Android arasındaki uyumu en üst düzeye çıkartıyor. İşte Çoklu Ekran Paylaşımı özellikleri ve hakkında bilinmesi gerekenler.