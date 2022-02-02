HUAWEI Dünyanın En Değerli 9'uncu Markası Oldu

HUAWEI bir önceki yıla göre yüzde 29 değer kazanarak Brand Finance raporunda dünyanın en değerli dokuzuncu markası oldu.

HUAWEI Dünyanın En Değerli 9'uncu Markası Oldu

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