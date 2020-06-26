Huawei, Dünyanın En Yenilikçi 6. Şirketi Oldu

Huawei, ürün portföyünü (akıllı telefonlar, bilgisayarlar, tabletler, giyilebilir cihazlar, akıllı ev cihazları, nesnelerin interneti ve telekomünikasyon altyapısı) hızla geliştirmeye, çok cihazlı ekosistemini genişletmeye ve Huawei AppGallery'i açık, yenilikçi bir uygulama dağıtım platformu olarak büyütmeye devam ediyor. Huawei'nin yenilikçi yaklaşımı sayesinde, Boston Consulting Group'un gerçekleştirdiği "En Yenilikçi Şirketler" araştırmasında 42 sıra birden yükselerek 6. sırada yer aldı.