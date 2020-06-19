Huawei Enjoy 20 Pro Tanıtıldı. Özellikleri, Fiyatı ve Fazlası Haberimizde

Huawei, dünya çapında yaşanan salgın sorununa rağmen yeni telefonu Enjoy 20 Pro'yu tanıtmaktan geri durmadı. İşte Huawei Enjoy 20 Pro ve teknik özellikleri...

Huawei Enjoy 20 Pro, Çin için Tanıtıldı
Huawei Enjoy 20 ProHuawei

Çinli telefon devi Huawei, yeni telefonu Huawei Enjoy 20 Pro 5G'yi kendi ülkesi için tanıttı.

MediaTek'in Dimensity 800 yonga setini kullanan telefon, Huawei Enjoy Z 5G'ye çok benzer teknik özelliklere sahip. 6,5 inç FHD+ IPS LCD ekranla gelen yeni cihaz, 2400x1080 piksel çözünürlüğü 20:9 uzun ekranında 90Hz tazeleme oranıyla sunuyor. Ekranın dokunma örnekleme hızının ise 180Hz olduğu belirtiliyor.

Enjoy 20 Pro 5G'yi Enjoy Z'den farklı yapan, plastik yerine camdan oluşan arka yüzeyi. Bu yüzdeki üçlü arka kamera 48MP, 8MP ve 2MP sensörlerden oluşuyor. Ön tarafa baktığımızda ise 16MP'lik bir kamera görüyoruz. Enjoy Z'de olduğu gibi Enjoy 20 Pro 5G'nin parmak izi tarayıcısı da güç düğmesinin içerisinde bulunuyor.

4.000mAh pille gelen telefonda 3,5mm kulaklık girişi, şarj için USB-C yuvası bulunuyor. Telefonun 8GB/128GB modelinin fiyatı, yaklaşık 282 dolardan başlayacak ve satışlar, 24 Haziran'da başlayacak.

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