10 bin dolar ödüllü Huawei fotoğrafçılık yarışmasına başvurular başladı

Huawei, "Next Image" yarışmasının bu yılki başvurularını başlattı. Farklı kategorilerde gerçekleşcek olan yarışmada en iyi fotoğrafı çeken yılın fotoğrafçısına 10 bin dolar ve Huawei P40 Pro ödül olarak verilecek.