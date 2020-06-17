10 bin dolar ödüllü Huawei fotoğrafçılık yarışmasına başvurular başladı

Huawei fotoğrafçılık yarışması "Next Image" geçtiğimiz yıl 520 bin kişinin katılımıyla rekor kırmıştı. Bu yıl da etkinliği tekrarlayan Huawei başvuruların başladığını duyurdu. Next Image 2020 ödüllerini de açıklayan Huawei, yılın fotoğrafçısına 10 bin dolar ödül ve Huawei P40 Pro verecek.
Yarışmaya Türkiye'deki Huawei ve Honor kullanıcıları da katılabilir.
Huawei Next Image 2020 Fotoğrafçılık Yarışması Kategorileri
Yarışma 5 farklı kategoride gerçekleşecek. Huawei Next Image 2020 kategorileri şu şekilde:
- Yüzler (En iyi portre fotoğrafları çekilecek)
- İyi geceler
- Merhaba hayat
- Yakın uzak (Huawei ya da Honor telefonların telefoto, ultra geniş açılı ya da makro kameralarıyla çekilmiş olan fotoğrafları)
- Öykücü
- Canlı anlar
Huawei Next Image 2020 Fotoğrafçılık Yarışması Başvuru Süresi
Huwei Next Image 2020 Fotoğrafçılık Yarışmasına 31 Temmuz'a kadar katılabilirsiniz. Katılım en fazla 30 fotoğraf ile yapılabiliyor.
Huawei Next Image 2020 Fotoğrafçılık Yarışması Ödülleri
"Yılın Fotoğrafçısı", 10 bin dolarlık (yaklaşık 70 bin TL) büyük ödülü alacak ve Huawei P40 Pro hediye edilecek.
Yarışmaya katıldığı kategoride en iyi olanlara 1.000 dolar (yaklaşık 7 bin TL) ve Huawei P40 Pro verilecek.
Ayrıca "Umut Vadedenler" ve "Mansiyon Ödülleri" kapsamında yarışmacılara Huawei P40 Pro verilecek. (P40 Pro'ların tümünde 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı var.)
Tüm bunlara ek olarak yarışma kapsamında tüm kazananlara elektronik ödül sertifikası verilecek.
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