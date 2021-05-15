Huawei FreeBuds 4i Kullanmak İçin En İyi 5 Neden

Giyilebilir cihazlar, Huawei'nin büyümeye ve güçlü konumunu daha da geliştirmeye devam ettiği bir alan. Üstün özellikleri ve dolayısıyla testlerdeki yüksek puanları ile en yeni Huawei FreeBuds 4i bunun bir başka kanıtı. Yüksek kapasiteli pil, rafine tasarım ve gelişmiş ANC sistemi, kulaklığın sunduğu özelliklerden sadece birkaçı.
# 1: 10 saatlik sürekli çalma özelliğine sahip güçlü pil
Hiç kablosuz kulaklık kullandınız mı? Genellikle rahat bir kullanım deneyiminin yanı sıra sürekli şarj etme ihtiyacı hissedilir. Neyse ki, uzun pil ömrü, Huawei FreeBuds 4i'yi rekabette öne çıkarıyor. Huawei FreeBuds 4i, kompakt gövdesine büyük, yüksek enerji yoğunluklu bir pil ekleyerek daha küçük bir kutuda daha uzun pil ömrü getiriyor.
Huawei FreeBuds 4i ANC kapalıyken 10 saat kesintisiz müzik çalma veya 6,5 saat sesli arama sunuyor. Şarj kutusu ile birlikte 22 saat müzik çalma veya 14 saat sesli arama sağlayabiliyor. Dahası, pazar lideri hızlı şarj teknolojisi, yalnızca 10 dakikalık şarjla 4 saatlik ses keyfi sağlıyor. Böylece hareket halindeyken pil seviyesi hakkında endişelenmeye gerek kalmıyor.
# 2: Klasik tasarım ve birinci sınıf işçilik
Beyaz ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle sunulan Huawei FreeBuds 4i, zarif bir tasarım anlayışı sunuyor. Kulaklığın gövdesi, daha hoş bir görünüm için köşesiz bir tasarıma sahip. İzlanda'nın siyah kumlu plajlarından esinlenen oval biçimli şarj kutusunun ön tarafı ipeksi bir pürüzsüzlükteyken, arka kısmı ise düz bir yüzeye kolayca oturmasına olanak tanıyacak şekilde tasarlandı.
Huawei FreeBuds'un tasarımından bahsetmişken, kulaklıkların olağanüstü konforu da övgüyü hak ediyor. Yeni kulaklık başlıkları hem düşük ağırlığı hem de koşarken veya egzersiz yaparken olduğu gibi çeşitli senaryolarda sağlam tutuşa el veren bir yapıya sahip. Dahası, Huawei FreeBuds 4i, daha sağlam ve daha rahat bir kullanım deneyimi için doğru büyüklükteki uçları seçmenize olanak tanıyan 3 farklı boyutta yumuşak silikon kulak uçlarıyla birlikte geliyor.
# 3: Etkili Aktif Gürültü Engelleme Desteği
Huawei FreeBuds 4i'yi kategorisinde benzersiz kılan özellik, etkili ANC sistemi. Huawei FreeBuds 4i, aktif gürültü engelleme sağlamak için ortam gürültüsünü algılayan mikrofonlar kullanıyor ve gürültüyü engellemek için ters çevrilmiş akustik dalgalar yaratmasını sağlayan aktif gürültü engelleme algoritmaları kullanıyor.
Alışveriş merkezleri, toplu taşıma, gürültülü kafeler ve ofisler gibi günlük yaşamdaki en yaygın senaryolar ve yerler için Huawei FreeBuds 4i'nin ANC sistemi çok iyi çalışıyor.
# 4: Dikkat dağıtıcı dış unsurlar olmadan daha net aramalar
Huawei FreeBuds 4i'nin rafine tasarımı ve yerleşik mikrofonları, hareket sırasında bile konuşma sesini yakalayarak net bir şekilde iletiyor. Ayrıca, ANC sistemi konuşmaya odaklanmaya ve dışarıdaki dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırmaya olanak tanıyor.
Aramalar sırasında ortam gürültüsünü en aza indirmek için Huawei FreeBuds 4i, doğru ses alımı için iki harici mikrofon tarafından desteklenen "tersine çevrilmiş ses dalgası" emisyonu kullanıyor. Yapay zeka teknolojisi ile birleştirildiğinde kulaklıklar net aramalar için gürültü parazitini azaltıyor. Bu şekilde, her iki taraf da kristal netliğinde, yüksek kaliteli bir arama deneyiminin keyfini çıkarabiliyor.
# 5: Farkındalık Modu ile daha kolay iletişim
Benzersiz Huawei FreeBuds 4i özellikleri arasında Farkındalık Modu da var. Bu mod etkinleştirildiğinde kulaklıklar, örneğin konuşmalar sırasında önemli ortam seslerini almak için yerleşik mikrofonlarını kullanıyor.
Kulaklık sapına dokunarak kullanıcılar kulaklıkları çıkarmadan Gürültü Engelleme modundan Farkındalık moduna kolayca geçebiliyorlar. Bu, kullanıcıların ortam seslerinden haberdar olmalarının yanı sıra çevrelerindeki insanlarla daha kolay iletişim kurmalarını sağlıyor.
FreeBuds 4i, 749 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla HUAWEI Online Mağaza'da satışa sunuluyor.
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