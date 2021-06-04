HUAWEI, FreeBuds 4'ü Tanıttı! İşte Özellikleri!

Huawei, en yeni True Wireless Stereo (TWS) Bluetooth kulaklığı olan HUAWEI FreeBuds 4'ü piyasaya sürdü. Huawei'nin TWS kulakiçi kulaklık serisine eklenen bu yeni ürün, dünyanın ilk Uyarlanabilir Kulak Eşleştirme (Adaptive Ear Matching) aktif gürültü önleme (ANC) teknolojisine sahip. ANC teknolojisi, konforu, yüksek çözünürlüklü ses kalitesi ve akıllı ses bağlantısı ile HUAWEI FreeBuds 4, yalnızca ses kalitesi sunmakla kalmayıp, aynı zamanda açık ANC dinleme deneyimini yepyeni bir düzeye taşıyor.
Ses deneyiminde yeni bir ölçüt
2019'da Huawei, dünyanın ilk açık ANC TWS kulakiçi kulaklıkları olan HUAWEI FreeBuds 3'ü tanıttı ve sonunda tüketicilerin, sürükleyici ANC ses kalitesinden faydalanırken aynı zamanda açık tasarım kulaklık kullanma rahatlığının keyfini çıkarmasını sağladı. Yaklaşık iki yıllık sürekli Ar-Ge yatırımı ve teknik uzmanlık birikiminden sonra, HUAWEI FreeBuds 4, donanım ve yazılım düzeyinde iyileştirilmiş gürültü önleme özelliğine sahip, yeni yükseltilmiş Open-fit ANC teknolojisi ile donatılmış olarak piyasaya sürüldü.
HUAWEI FreeBuds 4, ilk kez açık kulaklıklarda Uyarlanabilir Kulak Eşleştirme (AEM) teknolojisine sahip. Kullanıcıların kulak şeklini ve kullanım durumunu otomatik olarak algılayan HUAWEI FreeBuds 4, her kullanıcı için optimum gürültü engelleme kurulumunu akıllı bir şekilde belirler. En konforlu gürültü giderme deneyimini sağlayan ürün, kullanıcıların kullanım durumu ne olursa olsun tutarlı ve yüksek çözünürlüklü ses kalitesine sahip olmalarını sağlar.
Yeni HUAWEI FreeBuds 4, yükseltilmiş gürültü engelleme performansı sağlamak için çift mikrofonlu gürültü engelleme teknolojisine sahip. Mikrofonların ortam gürültüsünü çok daha yüksek doğrulukla almasını ve endüstri lideri seviyelere ulaşmasını sağlayan çift mikrofonlu gürültü engelleme teknolojisini kullanan ürün, endüstrinin ilk açık-fit kulakiçi setini barındırıyor.
Daha sürükleyici dinleme için 40 kHz'e kadar frekans yanıtı
HUAWEI FreeBuds 4, 40 kHz'e kadar frekans aralığını destekleyen ve yüksek çözünürlüklü ses kalitesi sunan bir Sıvı Kristal Polimer (LCP) kompozit diyafram kullanır. Bu sayede büyük bir kalite kaybı olmadan, seslerin tiz kısmı daha zengin ve daha dolgun gelir. Dahası, HUAWEI FreeBuds 4, daha büyük ve daha etkileyici bas sesleri üreten 14,3 mm dinamik sürücü ile donatılmıştır. Bas performansı açısından HUAWEI FreeBuds 4, bağımsız olarak kapatılmış bir ses boşluğu oluşturmak için yeni yükseltilmiş bir bas geliştirme motoru, bas tüpü ve anakart kullanır. FreeBuds 3 ile karşılaştırıldığında, HUAWEI FreeBuds 4, hava sızdırmazlığını ve akustik basıncı önemli ölçüde artırır.
HUAWEI FreeBuds 4, ANC kapatıldığında 4 saat kesintisiz müzik çalma deneyimi sunuyor. Kesintisiz müzik çalma süresi ANC açıkken 2,5 saatken, şarj kutusu ile birlikte 22 saate kadar çıkabiliyor. Ayrıca, endüstri lideri hızlı şarj teknolojisi, 15 dakikalık şarjla 2,5 saatlik ses keyfi sağlıyor.
"Nefes alabilen" yapı: Sofistike ve sade bir tasarımda üst düzey konfor
Kullanım rahatlığı, optimum kullanıcı deneyimi sağlamanın anahtarı olarak öne çıkıyor. Önceki HUAWEI FreeBuds 3 ile karşılaştırıldığında, HUAWEI FreeBuds 4, daha hafif bir ağırlık için boyutunu daha da küçülterek 13 boyut optimizasyonu ile yenilendi. Kulaklık başına ağırlık ise yalnızca 4.1 gram.
HUAWEI FreeBuds 4'ün şarj kutusu sadece 21,2 mm ve önceki modele göre yalnızca 38 g ağırlığında, bu da önceki modele göre %6,3 daha küçük ve %20,8 daha hafif olduğu anlamına geliyor. Genel olarak basit ama sofistike bir his sergileyen rafine işçilikle birlikte simetrik olarak yuvarlak bir tasarım benimseyen HUAWEI FreeBuds 4, Seramik Beyaz, Gümüş Frost renk gruplarına sahip.
Akıllı ses bağlantısı
Huawei'nin tüm senaryolara uygun cihaz ekosisteminden ve kablosuz bağlantı konusundaki birikmiş uzmanlığından yararlanan HUAWEI FreeBuds 4, yakınlık eşleştirme, bulut bilgi paylaşımı yoluyla eşleştirme, çift cihaz bağlantısı ve Ses Bağlantı Merkezi gibi çeşitli bağlantı özellikleri sunuyor. Kulaklıklar, Huawei akıllı telefonlardan tabletlere ve Huawei PC'lere kadar herhangi bir EMUI tabanlı cihaza bağlanarak tüketicilere gerçekten kusursuz bir ses bağlantısı deneyimi sunuyor ve bir ara bağlantı çağını başlatıyor.
HUAWEI FreeBuds 4 ile çift cihaz bağlantısı destekleniyor. Bir Huawei akıllı telefon, tablet, PC, akıllı saat veya akıllı ekran veya Android, iOS veya Windows çalıştıran diğer akıllı cihazlar olsun, herhangi iki cihaz HUAWEI FreeBuds 4'e aynı anda bağlanabiliyor. Bu, kullanıcıların herhangi bir aramayı kaçırmadan en sevdikleri müziklerin veya şovların keyfini çıkarmalarını sağlıyor. Bir arama geldiğinde, müzik veya program duraklatılır ve sorunsuz bir şekilde aramaya geçiş yapılabilir.
HUAWEI AI Life içindeki Ses Bağlantı Merkezi, kullanıcıların basit bir dokunuşla cihazları esnek bir şekilde değiştirebilecekleri, yakın zamanda bağlanan on cihazın anlık görüntüsünü verir. Huawei'nin Sorunsuz AI Yaşam stratejisinde önemli bir cihaz olan HUAWEI FreeBuds 4, gürültü engelleme, kullanım deneyimi, ses kalitesi ve bağlantı açısından önceki modele göre kapsamlı iyileştirmelerle birlikte geliyor. Sadece Huawei'nin TWS sektöründeki lider ses gücünü temsil etmekle kalmıyor, aynı zamanda Huawei'nin Sorunsuz AI Yaşam deneyimi sunma konusundaki stratejisini de sergiliyor. Huawei, gelecekte de kusursuz bağlantı ve akıllı ses deneyiminde çığır açmaya devam edecek ve dünya çapındaki tüketicilere daha da heyecan verici ses ürünleri sunacak.
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