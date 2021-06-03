Zoom, iPad Pro Güncellemesi ve Gizlilik Desteği Özelliklerini Duyurdu

Tümleşik iletişim platformu Zoom, geliştiriciler için yeni kaynaklar sunan, bulutta kaydedilen toplantılardan öne çıkan anları kaydeden ve iş akışını iyileştirmek için genişletilmiş yeni Zoom Phone entegrasyonları içeren yeni güncellemesini yayınladı.

Zoom, iPad Pro Güncellemesini Duyurdu

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