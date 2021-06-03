Zoom, iPad Pro Güncellemesi ve Gizlilik Desteği Özelliklerini Duyurdu

Tümleşik iletişim platformu Zoom, geliştiriciler için yeni kaynaklar sunan, bulutta kaydedilen toplantılardan öne çıkan anları kaydeden ve iş akışını iyileştirmek için genişletilmiş yeni Zoom Phone entegrasyonları içeren yeni güncellemesini yayınladı. Bunun yanı sıra, yeni iPad Pro modelleri için güncellenen Zoom uygulaması indirilmeye sunuldu. Kullanıcıların içerikleri kimin görebildiği, kaydedebildiği ve paylaşabildiği yönünde bilgilendiren uygulama içi gizlilik bildirimleri ise genişletildi.
Geliştirici Desteği
Zoom'un Yeni Premier Geliştirici Desteği planları, müşterilerin Zoom geliştirme uzmanlarından ve eğitimli teknik personelden geliştiriciye özel destek kaynakları satın almalarına olanak tanıyor. Ücretli Pro, Business, Education, Enterprise, Healthcare, ISV veya Video SDK hesaplarına sahip müşteriler, belirtilen kapsam alanlarında ihtiyaç duydukları öncelikli destek düzeyini seçmek için Bronze, Silver ve Gold planları arasından seçim yapabiliyor.
Yeni açılan Geliştirici Destek sitesi birçok yardım makalesini, Zoom Geliştirici Platformu kaynaklarını, Premier Geliştirici Desteği vakalarının yönetimi ve dahası hakkında bilgileri içeriyor. Bu site, Zoom üzerinde çalışan geliştiricilerin tüm sorularına yanıt veren nihai bilgi kaynağı olarak kurgulandı.
Zoom Meeting ve Zoom Video Webinar
Gelişmiş Sanal Arka Plan yönetimi
Hesap sahipleri ve yöneticiler, kullanıcı videolarının Sanal Arka Planlara sahip olmalarını gerektiren, bir hesap veya grup düzeyinde sanal arka plan zorunluluğu getiren yeni bir araca sahip. Yöneticiler ayrıca, kullanıcıların varsayılan Zoom Sanal Arka Planlarını kaldırabiliyor, şirket tarafından onaylı Sanal Arka Planı kullanmalarını ve bunun değiştirilememesini sağlayabiliyor.
Önemli anlar
Yapay zekâ, bulutta kaydedilen bir toplantının önemli kısımlarını otomatik olarak saptayarak kullanıcıların kritik bilgilere hızla erişmesine olanak tanıyor. Toplantı sahipleri, önemli anları ayarlayabiliyor ve onlardan yeni klipler oluşturabiliyor. Toplantı kaydını görüntüleyen kullanıcılar ise yalnızca önemli anları veya tüm toplantıyı izleyebiliyor.
Zoom Phone
Yeni entegrasyonlar
Zoom Phone'a eklenen yeni entegrasyonlar:
- Google Workspace: Kişileri, etkinlik katılımcılarını ve harici numaraları doğrudan Gmail ve Google Takvim'den arayabilirsiniz.
- Microsoft Dynamics: Zoom Phone aramaları başlatabilir ve alabilirsiniz, kişiler ekleyip yönetebilirsiniz. Microsoft Dynamics 365 CRM üzerinden aramaları ve SMS'leri otomatik olarak günlüğe kaydedebilirsiniz.
- Dubber: Kuzey Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya-Pasifik bölgeleri için sunulan Dubber, bulut üzerinde aşamalı kayıt işlevselliği, doğru transkripsiyonlar, derin duygu analizi ve sesli yapay zekâ sağlar.
- InformaCast Fusion by Singlewire: Zoom Phone'dan InformaCast uyarılarını tetikleme özelliğiyle acil durumlarda sahadaki personeli koruyabilirsiniz. Ayrıca Zoom Phone aracılığıyla acil durum hatları arandığında otomatik olarak uyarı alabilirsiniz.
Zoom Rooms
Logitech Scribe
Logitech Scribe, fiziksel beyaz tahtanızı ve ek açıklamalarını Zoom toplantınıza getiren, yapay zekâ destekli bir beyaz tahta kamerasıdır. Scribe'ın kablosuz paylaşım düğmesine basarak toplantılarınızda zahmetsizce bir beyaz tahta oturumu başlatabilirsiniz. Bu fiziksel düğme toplantı odasının herhangi bir yerine yerleştirilebilir ve beyaz tahtanızı anında paylaşmanıza olanak tanır.
Yeni iPad Pro için Zoom 5.6.6 Güncellemesi
Yeni iPad Pro modelleri için yayınlanan Zoom 5.6.6 güncellemesi, tabletlerin Center Stage kamera özelliğinin Zoom'da kullanılabilmesini sağlarken, genişletilmiş Galeri Görünümü aramalara daha iyi katılmanızı ve Zoom üzerinden daha iyi bağlanmanızı mümkün kılıyor.
Center Stage
Apple'ın 11 inç ve 12,9 inç iPad Pro modellerinde yeni olan Center Stage özelliği, hareket halindeyken sizi çerçevede tutmak için ultra geniş ön kamera ve makine öğrenimini kullanarak video görüşmeleri sırasında hareket etmenize olanak tanıyor. Center Stage başkalarının kadraja girdiğini ve çıktığını algılayarak herkesi kareye sığdırmak için otomatik olarak ayarlamalar yapıyor. Bu sayede Zoom video görüşmelerinde rahat hareket ederken ekran dışına çıkma derdi ortadan kalkıyor. En yeni iPad Pro ile Zoom kullananlar, Zoom video görüşmesi sırasında Center Stage'i devreye alabilirler.
Genişletilmiş Galeri Görünümü
Yeni güncellemeyle Galeri Görünümü tüm iPad modellerinde daha fazla kullanıcıyı gösterecek şekilde genişletildi. 12,9 inç iPad Pro'da Zoom kullananlar 48 kişiye kadar katılımcıyı aynı anda izleyebiliyorken, diğer iPad modellerinin genişletilmiş Galeri Görünümünde ise 25'e kadar katılımcı videosu görüntüleyebiliyor. En yeni iPad Pro'nun dışında birçok iPad modeli de genişletilmiş Galeri Görünümü özelliğine kavuştu ve bu kullanıcılar cihazlarına bağlı olarak tek bir ekranda daha fazla katılımcı görebiliyor.
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