Huawei, Google Hizmetlerine Dönmek İstemiyor

Huawei'nin eylülde tanıttığı Mate 30, ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşının bir sonucu olarak Google hizmetlerinden yoksun olarak gelmişti. ABD firmalarının Huawei ile iş yapması yasaklandığından Çinli firma, Google'dan Android'in, Microsoft'tan ise Windows 10'un lisansını alamıyor.
Şimdi ise Huawei, Avusturyalı site Der Standard'a yaptığı bir açıklamada bu yasak kaldırılsa bile Google hizmetlerine geri dönmeyi planlamadıklarını söyledi. Firmanın artık Amerikan teknolojilerine bağımlı olmak istememesi, şaşırtıcı değil. Firma bunun yerine Android ve iOS'un yanında üçüncü bir ekosistem oluşturmak istiyor.
Birçokları tarafından denenen ve başarılı olmayan üçüncü ekosistem oluşturmak, kolay bir iş değil. Huawei, şu an Android'in açık kaynaklı sürümünü kullandığından, hala Android'i kullanıyor. Bu sayede birçok Android uygulaması, firmanın telefonlarında sorunsuzca çalışıyor.
Huawei, daha sonra yaptığı bir açıklamada "açık Android ekosisteminin ilk tercihleri olduğunu" söyledi ve şöyle devam etti: "ancak bunu kullanamazsak, kendi ekosistemimizi geliştirecek gücümüz var."
Huawei'nin uygulama mağazası şu an Facebook, Twitter, Instagram ve WhatsApp gibi birçok uygulamadan yoksun. Bu yüzden firmanın önünde uzun bir yol var. Firman Google hizmetlerine dönmeyi istemesebile, şartların uygun olması halinde, istmese de dönmesiyle sonuçlanabilir.
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