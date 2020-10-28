Huawei İçin Nihayet İyi Bir Haber: Samsung'a Huawei İzni Çıktı

Huawei, ABD ambargosu nedeniyle yaşadığı zor günlerde, nihayet iyi bir haber almış gibi görünüyor. Samsung'un ekran bölümü olan Samsung Display, ABD Ticaret Bakanlığı'ndan, Huawei'ye OLED panel satışı için izin almayı başardı. Bilindiği gibi ABD, herhangi bir ABD teknolojisi kullanılarak üretilen parçaların Huawei'ye satışını yasaklamıştı.
Bu kararla birlikte Samsung Display, ABD Ticaret Bakanlığı'ndan Huawei'ye parça satışı yapmak için izin alan ilk Güney Koreli şirket oldu. Daha önce, Huawei'ye satış yapabilmek için LG Display ve SK Hynix gibi üreticiler de izin talep etmiş ancak bu izni alamamışlardı. Intel ve AMD ise, Ticaret Bakanlığı'ndan izin almayı başaran ABD'li şirketler olarak göze çarpıyor.
Bu iznin arkasında, ekranların, diğer donanım ürünlerine göre daha az hassas parçalar olması yatıyor gibi görünüyor. Huawei, şu an için OLED ekranları Çinli bir üretici olan BOE'den alıyor. Samsung'un aldığı izin sonrasında, Huawei'nin Samsung'a ne kadarlık sipariş vereceği (ya da verip vermeyeceği) henüz belli değil.
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