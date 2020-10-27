Intel'in Üst Düzey Oyun GPU'su, NVIDIA'yı Tehdit Ediyor

Intel'in üst düzey oyun GPU'su hayat buluyor ve NVIDIA'nın RTX 3070'ine meydan okuyacağı söyleniyor.

  • Ercan Uğurlu
Intel'in Üst Düzey Oyun GPU'su Hayat Buluyor!

Intel, ekran kartı pazarına bir şekilde girdi. Kısa bir süre önce DG1 olarak da bilinen Xe grafik kartını tanıtan mavi takim, bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor. Gelen haberlere göre ise, şirket şu sıralar önemli bir GPU üzerinde çalışıyor ve bunu piyasaya sürdüklerinde, NVIDIA GeForce RTX 3070'e rakip olabileceklerine inanıyorlar.

Intel CEO'su Bob Swan tarafından yapılan açıklamaya göre Intel şu sıralar DG2 üzerinde çalışıyor. Şu an kod adıyla DG2 olarak anılan yeni ekran kartının, Intel Xe yüksek performanslı oyun mimarisine dayandığı ve işlemciden bağımsız grafik gücünü üst segmente taşıyacağını söyleyen Swan, ayrıca DG1 (Intel Xe) grafik kartlarının da üreticilere sevkiyatına başlandığını açıkladı.

Bu açıklamanın ardından farklı kaynaklardan da sızıntılar geldi. Bunlardan biri de, Intel'in DG2 kod adını verdiği yeni ekran kartının RTX 3070 ile yaklaşık aynı performans seviyesini yakalayabileceği. Hatta neredeyse kesin olarak bilinen bir şey, DG2'nin donanımsal hızlandırmalı ışın izlemeyi destekleyeceği. Ancak bununun nasıl olacağı, kartın diğer detayları şimdilik gizli.

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