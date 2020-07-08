WhatsApp Kullanıcı Verileri Konusunda Direnmeye Devam Ediyor

WhatsApp, kullanıcı verilerini isteyen yetkililere karşı direneceğini ve bu verileri asla paylaşmayacağını açıkladı.

  • Ercan Uğurlu
WhatsApp Kullanıcı Verilerini Hong Kong'a Vermiyor

Hong Kong'da yaşanan olaylar neticesinde elbette hükümetin ilk adımlarından biri sosyal medya platformlarından kullanıcı verilerini şirketlerden istemek olmuştu. Geçtiğimiz dönemde ABD'de yaşanan George Floyd ölümü sonrasında başlayan protestolarda da benzer bir talep görmüştük. Bu, hemen her hükümet tarafından bu tür toplumsal hareketlerde ilk uygulanan yöntem olurken, zaman zaman şirketlerin hükümetlerin bu isteklerine karşı koyduklarını da gördük.

Hong Kong'da yaşanan olaylar sonrasında hükümet hemen her sosyal medya kurumundan kullanıcı verilerini istemişti. Bunlar arasında elbette WhatsApp da yer alıyordu. Ancak WhatsApp'tan gelen açıklama Hong Kong yetkililerini üzecek gibi. Zira WhatsApp kullanıcı verilerini paylaşmayacak.

En azından şimdilik WhatsApp'tan gelen bilgi bu yönde. Yapılan açıklamada, "İfade ögürlüğünün temel insan hakkı olduğuna inanıyoruz ve insanların güvenliğinden endişe etmeden kendilerini ifade etme haklarını destekliyoruz," denilirken, bu açıklama karşısında Hong Kong yetkilerinden bir karşı açıklamada henüz bulunulmuş değil.

Öte yandan WhatsApp'ın yanında Facebook da şimdilik kullanıcı verilerini yetkililerle paylaşmayacağını açıkladı. Bakalım şirketler bu kararlarının arkasında duracaklar mı, ya da ne kadar durabilecekler? Bunu önümüzdeki günler gösterecek.

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