Huawei Kirin 990, Beklenen Özelliği Sunacak!
Huawei'nin sunmakta biraz geç kaldığı özellik, bir sonraki Kirin işlemcisinde karşımıza çıkabilir!
Huawei, geçen seneki P20 Pro ve bu sene piyasaya sürdüğü P30 Pro ile kamera alanında önemli geliştirmeler sağladı. Ancak Kirin 970 ve Kirin 980 yonga setlerinin 4K 60fps videoyu desteklememesi, bu geliştirmelerin sadece fotoğraflarda kalmasına yol açtı.
Ancak bir sonraki nesille birlikte bu durum değişecek. Huawei, Kirin 990 yonga setinin 4K 60fps video kaydını destekleyeceğini Neowin'e doğruladı. Bu sayede Mate 30 serisiyle birlikte hem yüksek çözünürlüklü, hem de saniyedeki kare sayısı yüksek videolar kaydedebileceksiniz.
4K 60fps video kaydını rakip firmalar birkaç senedir sunuyorlar. 2017'de iPhone 8, 8 Plus ve iPhone X ile bunu ilk yapan, Apple olmuştu. Snapdragon 845 yonga setinin tanıtılmasıyla birlikte Samsung, 2018'de Galaxy S9 serisinde aynı işlevi sunmuştu.
Huawei'nin Kirin 990 işlemcisinin 19 Eylül'de tanıtılacağı dedikoduları yapılan Mate 30 serisinde kullanılması bekleniyor. Firma, işlemcinin katlanabilen Mate X'te de kullanılacağını doğrulamıştı. İşlemciyi Honor markası altındaki telefonlarda da görebiliriz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın