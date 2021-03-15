HUAWEI Mağazaları'nda FreeBuds 3i Hediye Kampanyası Başladı

12-31 Mart 2021 tarihleri arasında sürecek kampanya dahilinde, İstinyePark HUAWEI Deneyim Mağazası, Canpark AVM, İzmir MaviBahçe HUAWEI Deneyim Mağazası ve Kadıköy HUAWEI Mağazası'ndan P smart 2021 akıllı telefon satın alan tüketicilere, 699 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatlı HUAWEI FreeBuds 3i stoklarla sınırlı olmak üzere hediye ediliyor.
Müzik dinlerken HUAWEI FreeBuds 3i, 10 mm büyük dinamik sürücü ile optimum ses kalitesi sağlıyor. 32db'ye kadar aktif gürültü engelleme ile birlikte kullanıcılar, bulundukları ortam ne kadar gürültülü olursa olsun, (metro, otobüs, tren istasyonu veya havaalanı gibi), sürükleyici bir müzik deneyiminin keyfini çıkarabilirler.
Gençler için mobil oyunlar önemli bir eğlence yöntemi. PUBG gibi oyunları oynarken düşmanın nerede olduğunu bilmek için ayak sesi gibi ses efektlerini dikkatlice takip etmek gerekir. HUAWEI FreeBuds 3i ile kullanıcılar, sadece gerçekçi ses efektlerinin tadını çıkarmakla kalmaz, aynı zamanda düşmanlarını takip etmelerine yardımcı olabilecek geri bildirimi de kaçırmazlar.
Huawei P smart 2021 Özellikleri Neler?
6,67 inç 2400x1080 çözünürlüğe sahip Full HD ekranla donatılan yeni HUAWEI akıllı telefon, gerçekten sınırsız bir izleme deneyimi sunuyor. HUAWEI P smart 2021, uzun pil ömrü ve kullanıcıların hayatlarından her anını yakalamalarını sağlayan daha akıllı kamerasıyla tüketicilere sunuluyor.
HUAWEI P smart 2021, kullanıcıları ne yapıyorlarsa yapsınlar bağlantıda kalmalarını ve üretkenliklerini sekteye uğratmayan 22,5 W HUAWEI SuperCharge özelliğine sahip. Sadece 10 dakikalık şarjla akıllı telefon iki saat boyunca kesintisiz çalışabiliyor.
Ek olarak, HUAWEI P smart 2021 yalnızca hızlı şarj etmekle kalmaz, aynı zamanda kararlı ve güvenlidir. 5000 mAh yüksek kapasiteli pil ile akıllı telefon, 35 saat boyunca çevrimiçi video oynatmayı destekleyen uzun süreli bir heyecan deneyimi sunuyor. Yüksek kapasiteli pil ayrıca 23 saat boyunca 4G internette gezinmeyi de sağlıyor.
HUAWEI P smart 2021, 128GB dahili depolama ile donatıldı. Akıllı telefon, harici hafıza kartıyla 512GB'a kadar depolama alanı sunuyor. Kirin 710A ile güçlendirilen ve EMUI 10.1'in en son sürümüne sahip HUAWEI P smart 2021, hayatı kolaylaştıran, kullanımı kolay özellikler sunuyor.
HUAWEI P smart 2021, Gece Yarısı Siyahı, Tutku Yeşili ve Pembe Altın renk seçenekleri ile, 3.299 TL tavsiye edilen son tüketici fiyatıyla satın alınabilir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın