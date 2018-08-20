Huawei Mate 20 Bu Tarihte Gelecek!
Huawei Mate 20'nin tanıtımı IFA 2018'de gerçekleşecek! Telefonun satışa çıkma tarihi de belli oldu...
Çinli teknoloji devi Huawei, üst seviye modelleriyle kullanıcıların beğenisini kazanmaya devam edecek gibi görünüyor. P serisinin yanında Mate serisiyle de yoluna devam eden Huawei, IFA 2018'de tanıtacağı Mate 20 modelinin satışa çıkacağı tarihi de onaydı. Çinli şirket, Mate 20 akıllı telefonunu ekim ayında satışa sunacak.
Bu ayın sonunda Berlin'de düzenlenecek olan ve bizim de yerinde takip edeceğimiz etkinlikte tanıtılacak Huawei Mate 20, üst seviye özellikleriyle dikkat çekiyor. Telefonun sızan özellikleri arasında ise Kirin 980 işlemciyle geleceği yer alırken, ayrıca 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı da sahip olacağı özelliklerden olacak.
6.3 inç boyutunda ekranıyla artık iyiden iyiye büyüyen akıllı telefonlardan biri olacak olan Huawei Mate 20, 4200 mAh kapasitesinde bir bataryayı da beraberinde getirecek.
Huawei Mate 20 ile ilgili ilk bilgileri fuar alanından sizlere iletecek ve hemen akabinde de Huawei Mate 20 incelemesini sizlerle paylaşacağız.
Ercan Uğurlu
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