Huawei Mate 20 Bu Tarihte Gelecek!

Huawei Mate 20'nin tanıtımı IFA 2018'de gerçekleşecek! Telefonun satışa çıkma tarihi de belli oldu...

Huawei Mate 20 bu tarihte gelecek!

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