Huawei Mate 20 Pro, iPhone Kadar Pahalı Olacak
Huawei'nin yeni amiral gemisi modelinin olası fiyatı, tek kelimeyle dudak uçuklatacak cinsten!
Huawei Mate 20 Pro'nun pahalı bir telefon olacağını tahmin etmek zor değil, Huawei'nin amiral gemileri oldukça pahalı olması ile biliniyor ve Mate 20 Pro oldukça üst seviye bir cep telefonu. Ancak Mate 20 Pro'nun tam olarak hangi fiyattan piyasaya çıkacağı uzun zamandır bir spekülasyon konusu.
Şimdi ise olası fiyat hakkında bir fikrimiz var ve bu rakam dudak uçuklatıcı cinsten.
Phone Arena'nın, Huawei Mate 20 Pro ve Mate 20'nin fiyatlandırmaları hakkında elde ettiği bilgiler aslında donanım üreticilerinin mağazalara önerdiği fiyatlar. Kullanıcıya yansıyacak fiyatlardan bir miktar daha az olan bu fiyatların eski fiyatlardan 50-100 dolar daha fazla olacağı öngörülüyor.
Ancak kafaları karıştıran şey ise elde edilen bilgilerin İsviçre Frangı bazlı olması. Yani döviz kurlarından hesaplanarak ulaşılan bu bilginin isabetli olması oldukça zor. Ancak ulaşılan bilgiler, 128GB hafızaya sahip olan Huawei Mate 20 Pro'nun 999 İsviçre Frangından alıcı bulacağını öne sürüyor. Bu ise güncel kurlarla 1050-1100 dolar arasında bir fiyata denk geliyor. Yani Huawei Mate 20 Pro fiyat olarak iPhone XS Max ile aynı seviyede. Unutmamak gerekir ki, iPhone XS Max'in baz modelinin fiyatı, yani aynı fiyata Apple'dan ancak 64 GB'lık bir XS Max alabiliyorsunuz.
Standart Huawei Mate 20 ise 799 İsviçre Frangı yani 855-905 dolar arasında bir fiyata sahip olacak. Bu da cüzdanları yakan türden bir rakam ve Huawei Mate 10 serisinden fiyat aralığı bakımından bir seviye daha yüksek.
Bunlar Mate 20 serisi hakkındaki tek haberler değil. Güvenilir bir kaynak olan Roland Quandt, Mate 20 modelinin tasarımının detaylı bir bilgisayar çizimine ulaşığını öne sürüyor. Çizime göre Mate 20, beklendiği gibi kare olarak tasarlanan bir üçlü arka kamera sistemine ve "su damlası" tasarımlı bir çentiğe sahip olacak. Huawei Mate 20 Pro'nun aksine bir ekran içi parmak izi sensörü taşımayacak olan bu model, bu sensörü telefonun arkasında bulunduracak.
Fotoğraflarla birlikte Quandt ayrıca Mate 20'nin özelliklerine de ulaştığını iddia ediyor. Quandt'a göre Huawei Mate 20, 6.43 inç 1080 x 2244 LCD ekrana ve Kirin 980 işlemciye sahip olacak. Depolama seçenekleri ise 64GB ve 512 GB arasında dağılım gösterecek. Bütün bu ekipmanlara 4000mAh'lik devasa kapasiteli bir pilin güç vermesi bekleniyor.
Quandt'a göre ise Huawei Mate 20, 750 euro fiyat etiketine sahip olacak ve Mate 20 Pro ise bundan 100 euro daha pahalı kalacak. Bunlar da önceki kaynaktan aldığımız bilgilerle örtüşür nitelikte.
Doğan Kürşat Aktaş
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