Huawei Mate 20 Pro, iPhone Kadar Pahalı Olacak

Huawei'nin yeni amiral gemisi modelinin olası fiyatı, tek kelimeyle dudak uçuklatacak cinsten!

Huawei Mate 20 Pro, iPhone Kadar Pahalı Olacak
Huawei Mate 20'ye yakından bir bakış.Görsel: WinFuture/@rquandt

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