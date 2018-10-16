Huawei Mate 20 Pro Tanıtıldı, İşte Özellikleri
Huawei'nin beklenen telefonu Mate 20 Pro resmi olarak tanıtıldı, işte tüm özellikleri!
Huawei'nin beklenen telefonlarından Huawei Mate 20 Pro, yeni Mate 20'lerin "küçük" ekranlı modeli olarak karşımıza çıkıyor.
6,39 inç'lik OLED ekranla gelen Huawei Mate 20 Pro, 3120x1440 çözünürlük ve DCI-P3 HDR desteği sunuyor. Arka yüzünde 40MP geniş açılı f/1,8, 20MP ultra geniş açılı f/2,2 ve OIS destekli 8MP telefoto f/2,4 kamera bulunan cihazın ön yüzünde ise 8MP'lik bir kamera bulunuyor.
Kirin 980 işlemci, 6GB ile gelen cihaz, 128GB depolama alanı sunuyor. Bununla birlikte microSD ile genişletme seçeneği arayanlar ise nano SD kart slotu yoluyla bunu gerçekleştirebiliyorlar. 4.200mAh kapasiteli pili USB Type-C üzerinden şarj olan cihaz, 3,5mm kulaklık girişine sahip değil. Ekran altı parmak izi sensörüyle gelen Huawei Mate 20 Pro, stereo hoparlör, hızlı şarj, IP68 su ve toz dayanıklılığı, çıkartılmayan pil gibi özelliklere sahip.
Huawei Mate 20 Pro, kutusundan Android 9 Pie ve EMUI 9 kullanıcı arayüzü ile çıkıyor.
Zeynel A. Öztürk
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